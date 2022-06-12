İnanılmaz bir işi var! ''Anneler bana plasentalarından smoothie ve hap yapmam için para ödüyor''

Sidneyli bir beslenme uzmanı olan Virginia Maddock, anne plasentasını badem sütü, donmuş meyve, matcha tozu ve öğütülmüş keten tohumu ile karıştırarak içeceğe dönüştürüyor. Doğum sonrası plasenta tüketiminin faydalarından bahseden Maadock, plasenta tüketmenin anneler için oldukça enerji verici olduğuna dikkat çekti ve ruh halini iyileştirmeye, doğum sonrası depresyonunu önlemeye ve hormonları dengelemeye yardımcı olabileceğini ekledi.

PLASENTADAN BİRÇOK ŞEY ÜRETİYOR

İki çocuk annesi, plasentayı kullanarak başka ürünler de yaptığını ve daha önce 400'den fazla kadınla çalıştığını söyledi. Daha önce plasentayı annelerin tüketebileceği kapsüllere de dönüştüren genç kadın, sadece tüketilebilir şeyler üretmekle kalmayıp plasentadan sanat eserleri de icra ettiğini anlattı. Plasentayı bir tuvale bastırıp, kadınların gebeliklerini somut bir hatıraya dönüştürdüğünü söyledi.

DOKTORLAR UYARIYOR

Plasenta tüketimi günümüzde popüler olsa da doktorlar risklere karşı uyarıyor. Doktor Sarah Tedjasukmana ''Kadınlar plasentayı yüzyıllardır çeşitli şekillerde tüketmişlerdir. Bunun, demir seviyelerini yenilemek gibi fiziksel ya da doğum sonrası depresyon riskini azaltmak gibi psikolojik faydalar olabilir. Ancak maalesef kanıtlanmış bir faydası yok. Tersine, risk kanıtı var.'' dedi ve uyardı.



