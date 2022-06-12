Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İnanılmaz bir işi var! ''Anneler bana plasentalarından smoothie ve hap yapmam için para ödüyor''

İnanılmaz bir işi var! ''Anneler bana plasentalarından smoothie ve hap yapmam için para ödüyor''

12.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sidney'den bir plasenta uzmanı Virginia Maddock, anne plasentasını hem tüketilebilir ürünler haline getiriyor hem de sanat eserine dönüştürüyor. Smoothie ve haplardan doğumu kutlayan ilginç sanat eserlerine kadar çeşitli ürünler yaptığını anlatan Maddock, plasenta tüketiminin faydalarına dikkat çekse de doktorlar riskleri de akıl tutmanın faydalı olacağını savunuyor.

İnanılmaz bir işi var! ''Anneler bana plasentalarından smoothie ve hap yapmam için para ödüyor''

Sidneyli bir beslenme uzmanı olan Virginia Maddock, anne plasentasını badem sütü, donmuş meyve, matcha tozu ve öğütülmüş keten tohumu ile karıştırarak içeceğe dönüştürüyor. Doğum sonrası plasenta tüketiminin faydalarından bahseden Maadock, plasenta tüketmenin anneler için oldukça enerji verici olduğuna dikkat çekti ve ruh halini iyileştirmeye, doğum sonrası depresyonunu önlemeye ve hormonları dengelemeye yardımcı olabileceğini ekledi.

PLASENTADAN BİRÇOK ŞEY ÜRETİYOR

İki çocuk annesi, plasentayı kullanarak başka ürünler de yaptığını ve daha önce 400'den fazla kadınla çalıştığını söyledi. Daha önce plasentayı annelerin tüketebileceği kapsüllere de dönüştüren genç kadın, sadece tüketilebilir şeyler üretmekle kalmayıp plasentadan sanat eserleri de icra ettiğini anlattı. Plasentayı bir tuvale bastırıp, kadınların gebeliklerini somut bir hatıraya dönüştürdüğünü söyledi.

DOKTORLAR UYARIYOR

placenta

Plasenta tüketimi günümüzde popüler olsa da doktorlar risklere karşı uyarıyor. Doktor Sarah Tedjasukmana ''Kadınlar plasentayı yüzyıllardır çeşitli şekillerde tüketmişlerdir. Bunun, demir seviyelerini yenilemek gibi fiziksel ya da doğum sonrası depresyon riskini azaltmak gibi psikolojik faydalar olabilir. Ancak maalesef kanıtlanmış bir faydası yok. Tersine, risk kanıtı var.'' dedi ve uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''
Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdiBacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi
Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

İlginç olay! Şirinler gerçek oldu

İlginç olay! Şirinler gerçek oldu

Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri korkuttu! 'Dünyada yeni bir...'

Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri korkuttu! 'Dünyada yeni bir...'

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

İlginizi Çekebilir

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

AFAD bildirimi olay oldu! "Bildirim sonrası ben"

AFAD bildirimi olay oldu! "Bildirim sonrası ben"

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.