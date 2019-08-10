İnanılmaz! Hiç bu kadar yakından görmediniz

Her yıl çeşitli kategorilerde fotoğraf yarışmaları düzenleyen ve binlerce başvuru alan Agora Images bu yıl da iddialı fotoğraf yarışmaları arasında yerini aldı.
“Barış”, “Hayvanlar”, “Aile” gibi kategorilerin yanı sıra şüphesiz ki en çok dikkat çeken kategorilerden biri makro fotoğrafların yarıştığı #Small2019 oldu.
Yarışmaya 9700 başvuru yapıldı ve bu başvurular arasından yarışacak adaylar seçildi. Yarışmada finale kalanlarsa bizleri büyülemeye yetti.
İşte detayların fotoğraf üzerindeki etkisini kanıtlayan #Small2019 finalistleri…
En iyi arkadaş (Endonezya)
Acıkmak (Endonezya)
Tepeye ulaşmak için takım çalışması (Endonezya)
Yeşil üstüne yeşil (Hindistan)
Salyangoz kurbağayı öpüyor (Endonezya)
Uykulu kirpi (İspanya)
Rana De Cristal (Kolombiya)
Transparan (Kolombiya)
Oda arkadaşları (Filipinler)
Chrysis Ignita (Almanya)
Schneeflocke (Almanya)
İskele Kuşu (Almanya)
İçiyor (İspanya)
Mor aşkı
Kapana kısılmak (Filipinler)
Peygamber devesi (Endonezya)
Küçük kız ve onun büyük okyanusu (Portekiz)
Narin (Hindistan)
Davut ve Golyat (Filipinler)
Panoramik örümcek (İspanya)
Yakala (Endonezya)
Safestatue (Hollanda)
3 aç civciv (Endonezya)
İki güzel kadın ve evren (Yunanistan)
Çiçek (Bangladeş)
Küçük yalnız tohum (Endonezya)
Bahar yaratıkları (Pakistan)
Eve gidiş (Almanya)
Küçük ve yalnız kilise (Almanya)
Tatlı küçük ayaklar (Endonezya)
Aşk (Türkiye)
Takım çalışması (Endonezya)
Küçük ayaklar (Kenya)
Mütevazı yaratık (Gana)
Çimlerde uğur böceği (ABD)
Güç (Myanmar)
Senin için bekliyor… (Fransa)
Ahşap (İtalya)
Tatlı eller (Endonezya)
Damlalar ve çiçekler (Almanya)
Yeşil üstünde kırmızı
Tırtıl (Almanya)
Dev (İspanya)
Small 2019 (Almanya)
Sahilimiz (İspanya)
Arı ve kelebek (Endonezya)
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