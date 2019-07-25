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İnanılmaz olay! O dükkanın önünde çiğ sincap yediler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Londra’nın Soho mahallesindeki vegan pazarında, et tüketimini savunan iki eylemci kürkü hala üzerinde olan sincap leşlerini çiğ çiğ yediği için para cezasına çarptırıldı. Vegan karşıtı eylemci daha önce de Brighton'daki vegan festivalinde çiğ domuz kafası yemişti.

İnanılmaz olay! O dükkanın önünde çiğ sincap yediler

Her ikisi de Londralı olan 22 yaşındaki Deonisy Khlebnikov ve 29 yaşındaki Gatis Lagzdins, Rupert Caddesi'ndeki yemek standında sincap leşlerini ısırırken görüntülendi. Yaşananlardan rahatsızlık duyan bir çocuğun ebeveyninin iki adamdan hayvanları yemekten vazgeçmelerini rica ettiği ancak ikilinin çiğ kemirgenleri yemeye devam ettiği aktarıldı.

SUÇLARINI REDDETTİLER

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İkisi de Londra Şehir Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada rahatsızlık, telaş veya sıkıntıya yol açması muhtemel genel ahlaka aykırı davranışlar sergilediklerini reddetti. Ancak ikili suçlu bulundu. Lagzdins kendisini "sv3rige" olarak adlandırdığı YouTube kanalında Khlebnikov'la beraber sincap yedikleri videoyu “Soho vegan pazarında et yediğimiz için hapse atıldık” başlığıyla paylaştı.

KÜRKÜNÜ DİŞLERİ İLE PARÇALAMAYA ÇALIŞTI

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Videoda Lagzdins, iç organlarını yemeden önce çıplak elleriyle kirli görünümlü ölü bir sincabı yararken görüldü. Khlebnikov daha sonra ikinci bir ölü sincap kürkünü doğrudan dişleriyle kesip atmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Khlebnikov daha sonra sincabın cesedini elleriyle parçalayıp geçen bir yolcuya “güzel koktuğunu” iddia etti. Geçen kişininse karşılık olarak “Hayır, hiç de güzel kokmuyor. Kesinlikle hayır” dediği duyuldu.

ÖLÜ ÖRDEK BAŞI TAKIYORDU

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Başka bir gözlemci neden çiğ olması gerektiğini sorduğundaysa Lagzdins “Onları pişirirlerse besin değerini kaybedeceklerini” söyledi. Başka bir kişi de onları nasıl avladıklarını sordu. Lagzdins sincapları internetten sipariş ettikleri cevabını verdi. Sokaktaki diğer kişilerle etkileşime girerken de Lagzdins’in ölü ördek başından yaptığı bir kolye taktığı görüldü.

POLİS GELİNCE YEMEĞİ DURDURDULAR

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Polis nihayet alana ulaştığında yüzüne kan bulaşmış Khlebnikov'a polis sorgusu esnasında sincabı yemeyi bırakması söylendi. Khlebnikov “Bu benim yemeğim” diye tepki gösterdi. Polis de “Bir tepki uyandırdınız. Bakın şu an kaç kişi kayıt alıyor” dedi.

'HER TÜRLÜ ETE İZİN VAR'

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Polise yaptıkları uzun itirazlardan sonra ikili sonunda kelepçelendi ve bir mahkum arabasının arkasına konularak götürüldü. Bu esnada grubun öteki üyeleri de “Her türlü ete izin var” diye bağırdı.

'BİRÇOK KİŞİ İÇİN CİDDİ SIKINTI YARATTI'

Kraliyet Savcılık Kurumu’ndan Natalie Clines “Deonisy Khlebnikov ve Gatis Lagzdins, halka açık alanda çiğ sincap yediklerinde veganlığa karşı olduklarını gösterdi ve et yememenin tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmaya çalıştı. Ancak bunu bir vegan yiyecek standının dışında yapmayı seçmeleri ve çocuğu yaşananlardan rahatsız olan bir ebeveynin de dahil olduğu durma taleplerine rağmen iğrenç ve gereksiz davranışlarına devam etmelerinden dolayı iddia makamı, kamuoyunda sıkıntı yaratmayı planladıklarını ve amaçlarında kararlı olduklarını gösterebildi. Kasti eylemleri, küçük çocukları da içeren birçok kişi için ciddi bir sıkıntı yarattı” ifadelerini kullandı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Khlebnikov, 200 sterlin (yaklaşık bin 420 TL) artı masraflar ve ek ücret ödeyecek şekilde para cezasına çarptırıldı. Duruşmaya katılmayan Lagzdins de 400 sterlin (yaklaşık 2 bin 850 TL) artı masraflar ve ek ücret ödeyecek şekilde para cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE DE ÇİĞ DOMUZ YEDİLER

Lagzdins, Londra'daki sincap yeme eyleminden sadece birkaç gün önce Brighton'daki başka bir vegan toplanmasını protesto etmek üzere, çiğ domuz kafasındaki et parçalarını yerken görüntülenmişti. O zaman da veganlığı “insana zulüm” olarak nitelemiş, vegan beslenme tarzının besin değerini sorgulamıştı.

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