İnanılmaz olay! O dükkanın önünde çiğ sincap yediler

Her ikisi de Londralı olan 22 yaşındaki Deonisy Khlebnikov ve 29 yaşındaki Gatis Lagzdins, Rupert Caddesi'ndeki yemek standında sincap leşlerini ısırırken görüntülendi. Yaşananlardan rahatsızlık duyan bir çocuğun ebeveyninin iki adamdan hayvanları yemekten vazgeçmelerini rica ettiği ancak ikilinin çiğ kemirgenleri yemeye devam ettiği aktarıldı.

SUÇLARINI REDDETTİLER

İkisi de Londra Şehir Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada rahatsızlık, telaş veya sıkıntıya yol açması muhtemel genel ahlaka aykırı davranışlar sergilediklerini reddetti. Ancak ikili suçlu bulundu. Lagzdins kendisini "sv3rige" olarak adlandırdığı YouTube kanalında Khlebnikov'la beraber sincap yedikleri videoyu “Soho vegan pazarında et yediğimiz için hapse atıldık” başlığıyla paylaştı.

KÜRKÜNÜ DİŞLERİ İLE PARÇALAMAYA ÇALIŞTI

Videoda Lagzdins, iç organlarını yemeden önce çıplak elleriyle kirli görünümlü ölü bir sincabı yararken görüldü. Khlebnikov daha sonra ikinci bir ölü sincap kürkünü doğrudan dişleriyle kesip atmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Khlebnikov daha sonra sincabın cesedini elleriyle parçalayıp geçen bir yolcuya “güzel koktuğunu” iddia etti. Geçen kişininse karşılık olarak “Hayır, hiç de güzel kokmuyor. Kesinlikle hayır” dediği duyuldu.