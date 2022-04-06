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İnanılmaz rakama transfer oluyor! Galatasaray'da Morutan'a müthiş teklif

06.04.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiu Morutan için son dakika transfer iddiası geldi. Galatasaray'ın olaylı transferi Olimpiu Morutan'ın yeni sezonda Al-Ain forması giyeceği öne sürüldü. Haber detayında transferin 10 milyon euro karşılığında gerçekleşeceği bilgisi verildi.

İnanılmaz rakama transfer oluyor! Galatasaray'da Morutan'a müthiş teklif
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarıyla kadroya katılan Olimpiu Morutan'ın Sarı-Kırmızılılardaki macerası kısa süreceğe benziyor. Geldiği günden bu yana performansı tartışılan Olimpiu Morutan'ın gelecek sezon Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı iddia edildi.

FATİH TERİM SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

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Galatasaray'ın sezon başında FCSB'den 4,1 milyon euro karşılığında transfer ettiği Olimpiu Morutan, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından gözden iyice düşmüştü. Domenec Torrent'in kadroda düşünmediği Morutan'ın Al-Ain'e transfer olacağı öne sürüldü.

10 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

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Liga1Romania'nın haberine göre Al-Ain, Olimpiu Morutan için Galatasaray'la transfer görüşmelere başladı. Rumen futbolcu için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olan Suudi Arabistan ekibi, oyuncuya Sarı-Kırmızılılarda kazandığının iki katını önerecek. Öte yandan ProSport da Al-Ain'in Morutan transferi için Galatasaray'la görüştüğünü yazdı.

MORUTAN'IN GALATASARAY KARNESİ

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Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Olimpiu Morutan 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Sarı-Kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4,3 milyon euro.


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