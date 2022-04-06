İnanılmaz rakama transfer oluyor! Galatasaray'da Morutan'a müthiş teklif

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarıyla kadroya katılan Olimpiu Morutan'ın Sarı-Kırmızılılardaki macerası kısa süreceğe benziyor. Geldiği günden bu yana performansı tartışılan Olimpiu Morutan'ın gelecek sezon Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı iddia edildi.

FATİH TERİM SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Galatasaray'ın sezon başında FCSB'den 4,1 milyon euro karşılığında transfer ettiği Olimpiu Morutan, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından gözden iyice düşmüştü. Domenec Torrent'in kadroda düşünmediği Morutan'ın Al-Ain'e transfer olacağı öne sürüldü.

10 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Liga1Romania'nın haberine göre Al-Ain, Olimpiu Morutan için Galatasaray'la transfer görüşmelere başladı. Rumen futbolcu için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olan Suudi Arabistan ekibi, oyuncuya Sarı-Kırmızılılarda kazandığının iki katını önerecek. Öte yandan ProSport da Al-Ain'in Morutan transferi için Galatasaray'la görüştüğünü yazdı.

MORUTAN'IN GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Olimpiu Morutan 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Sarı-Kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4,3 milyon euro.



