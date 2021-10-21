İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey bakın şimdi ne yapıyor!

Doksanlı yılların başında başlayıp seyirciyi ekrana kilitleyen Yasemince dizisinde Kakılmış'ın kocası İtilmiş tiplemesiyle hafızalara kazınan ünlü tiyatrocu İlyas İlbey, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, yıllarca Kakılmış ve İtilmiş karakterlerine hayat verdiler. Gerçek hayatta da karı koca olan ikilinin, hala mutlu bir beraberliği bulunuyor.

Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları aşk dolu pozlarla büyük beğeni toplayan ünlü çift, 1991 yılında kurdukları Yasemin Yalçın tiyatrosunda çeşitli oyunlar sergilemişler ancak Yılmaz Erdoğan'la anlaşamayınca tiyatrolarını kapatmışlardı.

Bir süre televizyon dizilerinde yer alan ikili, İnce İnce Yasemince ile sarsılmaz bir ün elde etmişti.

İLYAS İLBEY ŞİMDİ NE YAPIYOR?

İlyas İlbey, eşi Yasemin Yalçın ile geçmişte kapattıkları tiyatroyu açarak, hayatlarının merkezine yeniden tiyatroyu koydular.

İlyas Bey, tiyatrodan kalan vakitlerini ise sahibi olduğu at çiftliğinde geçiriyor.

At yetiştiriciğiyle ilgilenen ünlü tiyatrocu, sık sık memleketi olan Kastamonu'ya gidip geliyor.

İLYAS İLBEY KİMDİR?

İlyas İlbey, 1950 yılında Kastamonu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini yarıda bırakan İlbey, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Özellikle İnce İnce Yasemince isimli komedi dizisiyle tanınan oyuncu, eşi Yasemin Yalçın'la sık sık beraber kamera karşısına geçti. İlyas İlbey, şimdilerde kendi at çiftliğinde at yetiştiriciliği yapıyor.



