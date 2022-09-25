İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali görenleri şoke etti! "Çok değişmişsiniz tanıyamadık"

1994'te ekranlara gelen Yasemince dizisinin unutulmaz oyuncusu İlyas İlbey son haliyle sosyal medyada olay oldu. Dizideki partneri Kakılmış (Yasemin Yalçın) ile hayatını birleştiren İlbey, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Sosyal medyadan nadiren paylaşım yapan İlbey, son pozuyla dikkat çekti.

Eşi Yasemin Yalçın ile verdiği pozunu paylaştı.

Kullanıcılar o poza, "Çok değişmişsiniz tanıyamadık", "Zaman nasıl da geçmiş", "İtilmiş abi sevgilerimle" gibi yorumlar yaptı.

İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızları İtilmiş ve Kakılmış gerçek hayatta da evlidir.

Yıllardır hayatını paylaşan ikilinin bir kız çocuğu bulunuyor.

İşte İlyas İlbey'in son hali...





