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İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali görenleri şoke etti! "Çok değişmişsiniz tanıyamadık"

25.09.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre ekranlarda kalan İnce İnce Yasemince dizisi unutulmaz diziler arasında yerini aldı. Dizide İlyas İlbey 'İtilmiş' rolüne hayat verdi. İzleyenleri kahkahaya boğan bu programın unutulmaz oyuncusu İlyas İlbey, son haliyle görenleri şaşırttı.

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'in son hali görenleri şoke etti! "Çok değişmişsiniz tanıyamadık"

1994'te ekranlara gelen Yasemince dizisinin unutulmaz oyuncusu İlyas İlbey son haliyle sosyal medyada olay oldu. Dizideki partneri Kakılmış (Yasemin Yalçın) ile hayatını birleştiren İlbey, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

İnce İnce Yasemince'nin İtilmişi'nin son hali görenleri şoke etti!

Sosyal medyadan nadiren paylaşım yapan İlbey, son pozuyla dikkat çekti.

İnce İnce Yasemince'nin İtilmişi'nin son hali görenleri şoke etti!

Eşi Yasemin Yalçın ile verdiği pozunu paylaştı.

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'inin son hali görenleri şoke etti!

Kullanıcılar o poza, "Çok değişmişsiniz tanıyamadık", "Zaman nasıl da geçmiş", "İtilmiş abi sevgilerimle" gibi yorumlar yaptı.

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'inin son hali görenleri şoke etti!

İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızları İtilmiş ve Kakılmış gerçek hayatta da evlidir.

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'inin son hali görenleri şoke etti!

Yıllardır hayatını paylaşan ikilinin bir kız çocuğu bulunuyor.

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'inin son hali görenleri şoke etti!

İşte İlyas İlbey'in son hali...

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'inin son hali görenleri şoke etti!

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'inin son hali görenleri şoke etti!

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'inin son hali görenleri şoke etti!

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Yasemince İlyas İlbey Oyuncu ele
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