İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!

Bir döneme damga vuran İtilmiş ve Kakılmış skeçleriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın son hali:

Tiyatro aşkı hiç sönmeyen Yasemin Yalçın, kendi adıyla kurduğu tiyatroda, oyunlar sahnelemeye devam ediyor.

Sosyal medyada epek aktif olan Yasemin Yalçın, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

YASEMİN YALÇIN KİMDİR?

Yasemin Yalçın, 1959 tarihinde Malatya'da doğdu. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nı bitiren oyuncu, 1988 yılında Demet Akbağ ile reklam filminde yer aldı. Ardından Kenter Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalıştı. Yasemin Yalçın, kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması nedeniyle oyunculuğa ara verdi.

Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla sahnelere geri döndü. Yasemin Yalçın, 1991 yılında En İyi Komedyen ödülüne layık görüldü. Yasemince adlı programla yıllarca akıllarda yer edindi. Yasemin Yalçın'ın en bilindik rolleri; Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip'tir.



