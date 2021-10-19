MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!

İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!

19.10.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan İnce İnce Yasemince'de hayat verdiği 'Kakılmış' karakteriyle akıllara kazınan Yasemin Yalçın, yıllara rağmen güzelliğini koruyor.

İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!

Bir döneme damga vuran İtilmiş ve Kakılmış skeçleriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın son hali:

İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!

Tiyatro aşkı hiç sönmeyen Yasemin Yalçın, kendi adıyla kurduğu tiyatroda, oyunlar sahnelemeye devam ediyor.

İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!

Sosyal medyada epek aktif olan Yasemin Yalçın, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!

YASEMİN YALÇIN KİMDİR?

Yasemin Yalçın, 1959 tarihinde Malatya'da doğdu. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nı bitiren oyuncu, 1988 yılında Demet Akbağ ile reklam filminde yer aldı. Ardından Kenter Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalıştı. Yasemin Yalçın, kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması nedeniyle oyunculuğa ara verdi.

İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!

Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla sahnelere geri döndü. Yasemin Yalçın, 1991 yılında En İyi Komedyen ödülüne layık görüldü. Yasemince adlı programla yıllarca akıllarda yer edindi. Yasemin Yalçın'ın en bilindik rolleri; Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip'tir.

İnce İnce Yasemince'nin Kakılmış'ı Yasemin Yalçın'ın son hali olay! Yıllar işlememiş!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş iddia: Nusret Gökçe davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para...Flaş iddia: Nusret Gökçe davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para...
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Doktorlar'ın Ela'sıydı! Kızlarını gören şaşıp kaldı!Doktorlar'ın Ela'sıydı! Kızlarını gören şaşıp kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Kanal D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

Meteorolojiden kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Artan koronavirüs vakalarından sonra kapanma kararı aldılar

Artan koronavirüs vakalarından sonra kapanma kararı aldılar

Müge Anlı'da kan donduran sözler!

Müge Anlı'da kan donduran sözler!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.