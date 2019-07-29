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İncekum Plajı'na yoğun ilgi

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | 29.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, masmavi, temiz, duru denizi ve altın rengindeki incecik kumuyla tropik adayı andırıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki altın rengi kumu ve turkuaz rengi deniziyle özellikle yerli turistlerin gözdesi olan İncekum Plajı'nın ziyaretçi sayısı, her geçen yıl artıyor. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi'nde bulunan plaja gelen tatilciler, çam ağaçlarının altında oturup, turkuaz rengindeki berrak suda yüzme imkanı buluyor ve ince kumların üzerinde güneşleniyor. Akyaka'dan öğle saatlerinden itibaren tur tekneleriyle gelen çok sayıda turist de İncekum'un keyfini çıkarıyor.

ORMAN İÇERİSİNDE KISA YOLCULUK

İncekum Plajı'na karayoluyla ulaşmak isteyenler, Çamlı Mahallesi'ni geçtikten sonra asfalt yoldan yaklaşık 5 kilometre daha giderek plajın bulunduğu koya geliyor. Plajın otoparkına araçlarını bırakan tatilciler, giriş ücretini ödedikten sonra sıradaki traktörün römorkuna binerek, orman içerisinde kısa bir yolculukla plaja ulaşıyor. Plaj, sığ denizi nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor.

'120 BİN TURİSTE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Dünyaca ünlü Kleopatra Adası'nın (Sedir Adası) hemen karşısında olan İncekum Plajı, 70 günlük yaz sezonunda 120 bin yerli ve yabancı turistte ev sahipliği yapıyor. Plajın etrafında muz, greyfurt ve mandalina bahçeleri bulunuyor. Kumsalın işletme hakkını Orman Genel Müdürlüğü'nden alan turizmci Cemal Bingöl, "Hem kumumuz, hem de denizimiz çok özeldir. Doğal güzelliğinin yanı sıra denizin berrak suyu ve insanı rahatsız etmeyen tuzu nedeniyle tercih ediliyor. Karşımızdaki Kleopatra Adası için hikayeler yazılmıştır" dedi.

'BURADA ELEKTRİK YOK'

Bölgenin sit alanı olduğunu ve yasalara uygun projelerle plajı yenilediklerini anlatan Bingöl, "Tüm tesisler ahşaptan yapıldı. Elektrik burada yok, doğa dostu güneşten enerjimizi sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
incekum plajı Marmaris

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