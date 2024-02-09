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İnci Taneleri dizisiyle ilgili iddia gündem yarattı! Dizinin senaryosu o filmden mi alıntı?

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 18:01 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri dizisinin senaryosunun 'alıntı' olduğu iddia edildi. Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl sonra televizyona geri döndüğü hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü canlandırdığı İnci Taneleri dizisinin eleştirisini yapan Murat Soner Gönül Yarası filmiyle benzerliğine dikkat çekti.

İnci Taneleri dizisiyle ilgili iddia gündem yarattı! Dizinin senaryosu o filmden mi alıntı?

YouTube'da dizi ve film eleştirisi yapan Murat Soner, İnci Taneleri dizisini değerlendirdi. Dizide Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterini ve pavyon sahnelerini eleştiren Soner'den dikkat çeken bir iddia da geldi. Soner, İnci Taneleri'nin o film ile aşırı benzerliğinden bahsetti.

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Soner, başrollerinde Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in yer aldığı Gönül Yarası filmi ile İnci Taneleri'nin arasındaki büyük benzerliğe dikkat çekti.

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'OYUNCUNUN BİRİ BİLE AYNI'

Yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'un 2004 yılında hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Gönül Yarası ile İnci Taneleri arasındaki bağlantıyı bu sözlerle ifade etti:

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" O filmde de başrolümüz bir öğretmen, bu dizide de. Oranın öğretmeni 15 yıl sonra Güneydoğu'dan, buranın öğretmeni 10 yıl sonra hapisten dönüyor. Bu karakterin de bir kızı, bir oğlu var, bu karakterin de. O filmde de kadın karakter pavyonda çalışıyor, bu dizide de. O filmde de kadın eski kocasından kaçıyor, o filmde de kadın bir otelde kalıyor ve neredeyse iki yapımdaki otellerin adı bile aynı. Eczanede çalışan arkadaşları geçtim, oyuncunun biri bile aynı."

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'UYARLAMA OLDUĞU YAZILMADI'

"Ve bu Yavuz Turgul hikayesi, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri oldu öyle mi şimdi?" diyen Soner sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Ya Murat o uyarlamadır o zaman.' Yok, biri bana bu dizinin uyarlama olduğunu yazan bir yer göstersin hadi bakalım."

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İnci Taneleri ele karakteri
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