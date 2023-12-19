İnci Taneleri konusu ne, oyuncuları kim ve ne zaman başlayacak? Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'lı İnci Taneleri'nden ilk tanıtım!

İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından dizi hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden İnci Tanelerinin oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimler yer alıyor. BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Peki, İnci Taneleri hangi gün yayınlanacak? İşte diziye dair detaylı bilgiler...

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri'nin ilk fragmanı yayınlandı. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayın günü belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

İnci Taneleri dizisinin konusu şekilde:

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan'la başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü, Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak. İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimler yer alıyor.







