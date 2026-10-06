Trafik denetiminde hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı! Rapçi Blok 3'e ceza yağdı

Ünlü rapçi Blok3, geçtiğimiz aylarda İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen rutin trafik denetimine takıldı. Yapılan alkol ölçümünde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü ismin ehliyetsiz araç kullandığı da belirlendi.

23 bin 437 lira idari para cezası kesilen ve kullandığı araç trafikten men edilen ünlü şarkıcı hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan da soruşturma başlatıldı.

Günaydın'dan Elyesa Karatepe'nin haberine göre; sanatçı "Seri Muhakeme Usulü"ne tabi olarak yargılandı. Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.