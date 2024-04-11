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  4. İnci Taneleri'nde ramazan arası bitti! Dilber yeni dansıyla dönüyor

İnci Taneleri'nde ramazan arası bitti! Dilber yeni dansıyla dönüyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 10:04
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Ramazanda pavyon danslarına ara veren İnci Taneleri dönüyor. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolde olduğu İnci Taneleri 2 hafta aranın ardından yeni dansla ekrana gelecek. Dilber'in dönüşü daha şimdiden merak edildi.

İnci Taneleri'nde ramazan arası bitti! Dilber yeni dansıyla dönüyor

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka’nın paylaştığı İnci Taneleri dizisi 2 haftalık bir ara vermişti. Dizide ramazan boyunca da dans sahneleri yer almamıştı.

Kanal D’nin flaş dizisi “İnci Taneleri” 2 haftalık aranın ardından ekrana hızlı bir dönüş yapıyor. 18 Nisan’da yayınlanacak yeni bölümde Dilber yine geceye damga vuracak.

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Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak.

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İNCİ TANELERİ NE ZAMAN?

Cansu Taşkın aşkıyla gündemde olan Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranda olacak.


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