İnci Taneleri son bölüm neden yok? Dizi hakkında şaşırtan karar! Dizinin çekimleri yetişmeyince...

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka’nın paylaştığı İnci Taneleri dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İlk günden beri pavyon danslarıyla gündeme gelen dizi ramazanda dans sahnelerine ara vermişti. Dizi şimdi ise 2 haftalık ara vereceği iddialarıyla gündemde.

Son gelen haber dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümünün yetişmediği yönünde… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle “İnci Taneleri” yayınlanmayacak.

İnci Taneleri toplam 2 hafta ara vermiş olacak.

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın yer aldığı İnci Taneleri’nin 3 Nisan Çarşamba akşamı 11. bölümünün ekrana gelmesi bekleniyordu ancak son anda bir değişiklik yaşandı. İnci Taneleri’nin bu hafta yayınlanması beklenen bölümü yetişmedi.





