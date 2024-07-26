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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü leopar desenli minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Yorum yağdı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü leopar desenli minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 08:57
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Yıllar sonra Yılmaz Erdoğan'ı televizyon ekranlarına döndüren İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Tatilden sık sık paylaşımlar yapan Ergüçlü bu defa leopar desenli minik bikinisiyle ayna karşısına geçti. Ünlü ismin o hallerine yorum yağdı.

MYNET-Yılmaz Erdoğan ile başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Hazar Ergüçlü dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

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Deniz, kum ve güneşle birlikte sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Hazar Ergüçlü tatilinden karelerini de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Ünlü oyuncu son olarak leopar desenli minik bikinisiyle ayna karşısına geçti. Düzgün fiziğini göstermekten çekinmeyen Ergüçlü'nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Hazar Ergüçlü'ye bazı kullanıcılar 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'ne gerek vardı?', 'rolden çıkamamış' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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