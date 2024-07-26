İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü leopar desenli minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Yorum yağdı

MYNET-Yılmaz Erdoğan ile başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Hazar Ergüçlü dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Deniz, kum ve güneşle birlikte sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Hazar Ergüçlü tatilinden karelerini de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu son olarak leopar desenli minik bikinisiyle ayna karşısına geçti. Düzgün fiziğini göstermekten çekinmeyen Ergüçlü'nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Hazar Ergüçlü'ye bazı kullanıcılar 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'ne gerek vardı?', 'rolden çıkamamış' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.