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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sokak tarzıyla dillere düştü! Bir bakan bir daha baktı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sokak tarzıyla dillere düştü! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 09:52
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile dikkat çeken Hazar Ergüçlü şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde alan ünlü isim sokak tarzıyla dillere düştü. Ergüçlü'ye bakan bir daha baktı.

MYNET-Yılmaz Erdoğan ile başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü dizisinin sezon finaline girmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.

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Sezonun yorgunluğunu ve stresini atan Hazar Ergüçlü tatilinden karelerini de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son pozlarıyla dikkat çekti.

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İLGİNÇ KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Ergüçlü leopar desenli ve dantelli bodysuit giydi ve kombinini kot bir kapri ile tamamladı.

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YORUM YAĞDI

Hazar Ergüçlü'ye sosyal medyada; 'bu nasıl bir kombin', 'nasıl bir tarz?', 'giyinmeyi bilmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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