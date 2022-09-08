İncir nasıl kurutulur? Evde en kolay taze incir kurutma yöntemleri

Bağırsak faaliyetlerinizi düzenlemek için tercih edebileceğiniz kuru incir, diyet döneminde de metabolizmanızı hızlandıracaktır. Taze inciri kurutarak tüketmek isteyen kişiler arama motorlarında "Taze incir nasıl kurutulur? İncir kurusu nasıl yapılır?" şeklinde aramalar yapıyor. İşte incir kurusu yapılışı...

İNCİR NASIL KURUTULUR?

Güneşte İncir Kurutma Yöntemi

İncirleri yıkayın ve suyunun süzülmesini bekleyin.

Yıkanan ve suyunu süzen incirleri boyuna olacak şekilde ikiye kesip kurutabilirsiniz.

Fırın teli ya da temiz bir tel üzerine ince tül sererek incirlere zemin hazırlayın.

Tülün üzerine ise incirlerin aralarında boşluk olacak şekilde incirleri düzenli olarak dizin.

Güneş altında kurutacağınız incirlerin üzerine de ince bir tül sermelisiniz.

İncirlerin güneş gören bir konumda beklemesi gerekir. Bu yöntemi denediğinizde 5 ile 7 gün arasında incirler kurumuş olacaktır.

Fırında İncir Kurutma Yöntemi

Öncelikle incirleri yıkayın. Yıkanan incirleri bir süzgeçte bekletin ve fazla suyu atmasını sağlayın. İncirleri boyuna ikiye bölün.

İncirlerin aralarında 2 cm kadar boşluk bırakarak tepsiye dizin. Tepsiye doğrudan incirleri yerleştirmek yerine tel üzerine incirleri yerleştirebilirsiniz. Böylece kuruma esnasında incirler tepsiye yapışmayacaktır.

50 derece fırında 10 saat bekletin. Bu işlem sırasında fırın kapağını biraz açık bırakmalısınız. İncirlerin yönünü ara ara değiştirip tüm yüzeylerinin kurumasını sağlayabilirsiniz.

KURU İNCİR NASIL SAKLANIR?

Kuru incirin öncelikle nemden ve yüksek sıcaktan uzak kalması gereklidir. Cam kavanozda, serin ve kuru bir ortamda kuru incirleri uzun bir süre saklayabilirsiniz. Böceklerden korumak için kavanoz içine 1-2 adet defne yaprağı da ekleyebilirsiniz.

