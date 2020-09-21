İnegöl Köfte Tarifi: Damağınızı Şenlendirecek Bir Lezzet!

Köfte çeşitleri arasında en sevilenlerden olan İnegöl köftenin sofralarda vazgeçilemez bir yeri olduğu kesin. Tadına doyum olmayan bu tarifi evlerinizde rahatça yapıp, doya doya yemeniz için kolayca takip edip incelikle uygulayabileceğiniz lezzetli İnegöl köfte tarifini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tarifle ilgili püf noktalara, yanında servis edebileceğiniz çeşitli yemekleri ve aperatiflere de göz atarak evde İnegöl köfte tarifini kolayca yapabilirsiniz. Evinizde leziz bir İnegöl köfte yapmak aslında tahmin ettiğinizden çok daha kolay. İşte bu kolay yolun anahtarı...
İnegöl köfte yapımı sırasında kullandığınız dana kıymaya dilerseniz bir miktar kuzu etinden çekilmiş kıyma karıştırabilirsiniz. Bu sayede daha zengin ve yoğun bir et tadı elde etmiş olursunuz.
En güzel İnegöl köfte tarifini yapabilmek için en önemli püf noktalarından biri de harcınızı uzun süre ve güzelce yoğurmaktır. Bu sayede hem tüm tatların birbirine iyice karışmasını sağlar hem de köftelerinizin kızarırken dağılmasını önlemiş olursunuz.
Sulu inegöl köfte tarifi için köfte harcınızın içine yarım bardağa kadar su ekleyebilirsiniz. Bu sayede köfteniz kızardıktan sonra da sululuğunu ve dolgunluğunu korumaya devam eder.
Sizi zahmetten kurtaracak bir diğer İnegöl köfte tarifi püf noktası ise arta kalan ekmekleri değerlendirmek için de bir fırsattır. Tarifinizi uygularken dilerseniz galeta unu yerine bayat ekmek içini de ufalayarak kullanabilirsiniz.
Bunlara ek olarak, köfte tariflerinde yaygın olarak birleştirici malzeme olarak yumurta kullanılır ancak İnegöl köfte tarifinde yumurta kullanmamak önemli bir püf noktadır. Köftenin harcı uzun süre buzdolabında bekleyeceğinden içine eklenen yumurta köfte tarifinizde ağır bir koku bırakabilir. Harcınızı uzun süre yoğurduğunuz ve 3 ile 24 saat arası dolabınızda dinlendirdiğiniz sürece köftelerinizde bir dağılma olmayacaktır, dolayısıyla tarifte yumurtaya ihtiyaç duymayacaksınız.
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan pirinç pilavı, hemen her köfte tarifinde olduğu gibi İnegöl köftenin yanına da oldukça yakışan bir yemektir. Diğer yandan pirinç pilavını tercih etmeyenler için bulgur pilavı da İnegöl köftenin yanına oldukça iyi gider.
Piyazda aynı şekilde köftenin yanında sıklıkla tercih edilir.
Daha az kalorili alternatifler tercih edecekler için fırında pişirilmiş sebzeler hem lezzetli hem sağlıklı bir aperatif olabilir. Patates, havuç, kabak ve benzeri sebzeler köftenizin yanına yakışacak sağlıklı sebzelerden sadece birkaçıdır. Aynı şekilde çeşitli salatalar da köfte tarifinin yanında zevkle yiyebileceğiniz düşük kalorili seçeneklerdendir.
Bir adet inegöl köfte ortalama 60 kaloridir. Ortalama bir porsiyon ise yaklaşık 330 kaloriye denk gelmektedir.
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