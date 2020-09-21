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İnegöl Köfte Tarifi: Damağınızı Şenlendirecek Bir Lezzet!

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfaklarınızın yıldızı olacak gerçek İnegöl köfte tarifini adım adım uygulayarak hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz lezzette bir köfte yapabilirsiniz. Bu evde İnegöl köfte tarifi sayesinde mutfaklarınız nefis yemek kokularıyla dolacak!

İnegöl Köfte Tarifi: Damağınızı Şenlendirecek Bir Lezzet!

Köfte çeşitleri arasında en sevilenlerden olan İnegöl köftenin sofralarda vazgeçilemez bir yeri olduğu kesin. Tadına doyum olmayan bu tarifi evlerinizde rahatça yapıp, doya doya yemeniz için kolayca takip edip incelikle uygulayabileceğiniz lezzetli İnegöl köfte tarifini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tarifle ilgili püf noktalara, yanında servis edebileceğiniz çeşitli yemekleri ve aperatiflere de göz atarak evde İnegöl köfte tarifini kolayca yapabilirsiniz. Evinizde leziz bir İnegöl köfte yapmak aslında tahmin ettiğinizden çok daha kolay. İşte bu kolay yolun anahtarı...

Malzemeler

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 orta boy kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Çeşitli baharatlar (isteğe bağlı)
  • Kızartmak için sıvıyağ

İnegöl Köfte Yapımı

  1. Öncelikle yarım kilo dana kıymayı diğer malzemelerle birlikte kolayca yoğurabileceğiniz derin ve geniş bir kaba alın.
  2. Ardından soğanı rendeleyip suyunu elinizle ya da bir bez yardımıyla iyice sıktıktan sonra kıymaya ekleyin.
  3. Kıyma ve soğan karışımına sırasıyla sarımsağı, galeta ununu, karbonatı, limon suyunu ve tuzu da katın. Her bir malzemeyi ekledikten sonra harcınızı tekrar karıştırırsanız her tat iyice iç içe geçer.
  4. İsteğinize ve damak tadınıza bağlı olarak bu harca pul biber, kekik, karabiber gibi çeşitli baharatlar da ekleyebilirsiniz.
  5. Bütün malzemeleri ekledikten sonra harcı en az 15 dakika yoğurun.
  6. Yoğurulan harcı en az 3 saat buzdolabında bekletin.Eğer dilerseniz 24 saate kadar bekletebilirsiniz. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz harcınızın kıvamı o kadar iyi olur.
  7. Dinlenen kıymayı buzdolabından aldıktan sonra elinizi yağlayarak kıyamaya istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dilerseniz şekil vermek için sıkma torbası gibi çeşitli aparatlar da kullanabilirsiniz.
  8. Kullanacağınız tavanın büyüklüğüne göre tavayı 2-3 yemek kaşığı yağ koyup yağı iyice kızdırın.
  9. Kızgın yağa köfteleri aralıklarla yerleştirip, sıkça çevirerek ve sallayarak köfteleri kızartın.
  10. Leziz İnegöl köfteleriniz sunuma hazır. Afiyet olsun!

En Güzel İnegöl Köfte Tarifi İçin İpuçları ve Püf Noktalar

İnegöl köfte yapımı sırasında kullandığınız dana kıymaya dilerseniz bir miktar kuzu etinden çekilmiş kıyma karıştırabilirsiniz. Bu sayede daha zengin ve yoğun bir et tadı elde etmiş olursunuz.

En güzel İnegöl köfte tarifini yapabilmek için en önemli püf noktalarından biri de harcınızı uzun süre ve güzelce yoğurmaktır. Bu sayede hem tüm tatların birbirine iyice karışmasını sağlar hem de köftelerinizin kızarırken dağılmasını önlemiş olursunuz.

Sulu inegöl köfte tarifi için köfte harcınızın içine yarım bardağa kadar su ekleyebilirsiniz. Bu sayede köfteniz kızardıktan sonra da sululuğunu ve dolgunluğunu korumaya devam eder.

Sizi zahmetten kurtaracak bir diğer İnegöl köfte tarifi püf noktası ise arta kalan ekmekleri değerlendirmek için de bir fırsattır. Tarifinizi uygularken dilerseniz galeta unu yerine bayat ekmek içini de ufalayarak kullanabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, köfte tariflerinde yaygın olarak birleştirici malzeme olarak yumurta kullanılır ancak İnegöl köfte tarifinde yumurta kullanmamak önemli bir püf noktadır. Köftenin harcı uzun süre buzdolabında bekleyeceğinden içine eklenen yumurta köfte tarifinizde ağır bir koku bırakabilir. Harcınızı uzun süre yoğurduğunuz ve 3 ile 24 saat arası dolabınızda dinlendirdiğiniz sürece köftelerinizde bir dağılma olmayacaktır, dolayısıyla tarifte yumurtaya ihtiyaç duymayacaksınız.

Servis Önerileri: İnegöl Köftenin Yanında Ne İyi Gider?

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan pirinç pilavı, hemen her köfte tarifinde olduğu gibi İnegöl köftenin yanına da oldukça yakışan bir yemektir. Diğer yandan pirinç pilavını tercih etmeyenler için bulgur pilavı da İnegöl köftenin yanına oldukça iyi gider.

Piyazda aynı şekilde köftenin yanında sıklıkla tercih edilir.

Daha az kalorili alternatifler tercih edecekler için fırında pişirilmiş sebzeler hem lezzetli hem sağlıklı bir aperatif olabilir. Patates, havuç, kabak ve benzeri sebzeler köftenizin yanına yakışacak sağlıklı sebzelerden sadece birkaçıdır. Aynı şekilde çeşitli salatalar da köfte tarifinin yanında zevkle yiyebileceğiniz düşük kalorili seçeneklerdendir.

İnegöl Köfte Kaç Kalori?

Bir adet inegöl köfte ortalama 60 kaloridir. Ortalama bir porsiyon ise yaklaşık 330 kaloriye denk gelmektedir.

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