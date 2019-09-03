İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdiler

Feyzullah Artuç ile eşi Taybet Artuç, son 10 yılda dünyanın pek çok ülkesini gezdi. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya, Katar gibi ülkeleri ziyaret eden çiftin bu yılki rotası ise, Avrupa ülkeleri oldu.

'EYFEL KULESİ ÖNÜNDE YÖRESEL KIYAFETLERİMİZLE HALAY ÇEKTİK'

Gezilerine yöresel kıyafetleriyle çıkan Artuç çifti, ineklerini satıp, 1 Ağustos günü Avrupa turuna çıktı. 20 günlük turda Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan'a giden çift, bu ülkelerde toplan 25 şehri gezdi.

20 günde 10 bin 500 kilometre yol katettiklerini anlatan Feyzullah Artuç, eşiyle birlikte tarihi ve kültürel yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gittikleri her ülkede ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Artuç, "Avrupa'ya gitmemizin amacı tarihi yerleri görmekti. Sofya'dan giriş yaptık. Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'yı gezdik. Yöresel kıyafetlerimizle gezdik. İnsanlar büyük ilgi duydu. Biz de kendi yöresel elbiselerimizi giymekten ve tanıtmaktan zevk duyduk. Paris'te Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerimizle halay çektik. İnsanlar bizi kameraya çekip, eşlik etti. Türk vatandaşları da fazlasıyla ilgi gösterdi. Herhangi bir olumsuzluğa denk gelmedik. Yardımcı oldular. Dürüstçe, bize yol gösterdiler. Çok memnun kaldık. Kültürel değerlerin yüksek olduğunu gördük" dedi.