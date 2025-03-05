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  4. Infantino duyurdu! Dünya Kupası finalinde bir ilk... "Tarihi bir an olacak"

Infantino duyurdu! Dünya Kupası finalinde bir ilk... "Tarihi bir an olacak"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 16:47
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu. 2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Infantino duyurdu! Dünya Kupası finalinde bir ilk... "Tarihi bir an olacak"

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası finalinde tarihte ilk kez devre arası şovu yapılacağını açıkladı.

"DÜNYA KUPASI İÇİN TARİHİ BİR AN"

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Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA FIFA Dünya Kupası Gianni Infantino
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