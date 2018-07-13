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Infantino: Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 13.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili, "Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası" dedi.

Infantino: Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası

Infantino, Hırvatistan ile Fransa arasında oynanacak final maçına ev sahipliği yapacak Luzhniki Stadı'nın basın odasında gerçekleştirilen toplantıda, organizasyona katkısı olan herkese teşekkür etti.

FIFA Başkanı, 2018 FIFA Dünya Kupası ile herkesin kafasındaki Rusya algısının değiştiğini belirtti. Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve organizasyon komitesi olmak üzere turnuvaya katkısı olan herkese teşekkürlerini ileten Infantino, "Rusya'da inanılmaz bir Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Finaline de yalnızca iki gün kaldı. Burada çok güzel duygular yaşıyoruz. Bu ortamı oluşturan oyuncu, teknik adam, hakem ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya'da tüm zamanların en iyi Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Rusya gerçek bir futbol ülkesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

"KATAR'DA FUTBOL ŞÖLEN BİZİ BEKLİYOR"
Dünya Kupası'nda finale yükselen Hırvatistan ve Fransa'yı tebrik eden Infantino, "Dünya Kupası'na çok önemli ülkeler katıldı. Panama ve İzlanda, ilk kez katıldı, ilk gollerini attı. Ancak ABD, Hollanda, Şili ve Türkiye gibi ülkeler yoktu. Katar'da da bir futbol şöleni bizleri bekliyor" diye konuştu.

FIFA'nın 68. olağan kongresinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibini de belirlediklerini hatırlatan Infantino, "Eminim ki Meksika, Kanada ve ABD'nin ev sahipliğinde müthiş bir organizasyon olacak. Bu Dünya Kupası'nda takım sayısı da artacak. Bu da şimdiden bizleri heyecanlandırıyor" şeklinde görüş belirtti.

"VAR ÇOK BAŞARILI"
FIFA Başkanı, Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de çok başarılı bir test verdiğini söyledi.

VAR'ın başlardaki endişelere rağmen çok faydalı olduğunu aktaran Infantino, "VAR, futbolu engellemedi. Futbolun daha şeffaf ve adaletli bir hale gelmesine yardımcı oldu. VAR ofsayttan gollerin sonu anlamına geldi." ifadelerini kullandı.

Infantino, Dünya Kupası öncesinde oyunculara yapılan doping testlerinin tamamının temiz çıkmasından dolayı da büyük bir mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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