Infantino: Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası

Infantino, Hırvatistan ile Fransa arasında oynanacak final maçına ev sahipliği yapacak Luzhniki Stadı'nın basın odasında gerçekleştirilen toplantıda, organizasyona katkısı olan herkese teşekkür etti.

FIFA Başkanı, 2018 FIFA Dünya Kupası ile herkesin kafasındaki Rusya algısının değiştiğini belirtti. Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve organizasyon komitesi olmak üzere turnuvaya katkısı olan herkese teşekkürlerini ileten Infantino, "Rusya'da inanılmaz bir Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Finaline de yalnızca iki gün kaldı. Burada çok güzel duygular yaşıyoruz. Bu ortamı oluşturan oyuncu, teknik adam, hakem ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya'da tüm zamanların en iyi Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Rusya gerçek bir futbol ülkesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

"KATAR'DA FUTBOL ŞÖLEN BİZİ BEKLİYOR"

Dünya Kupası'nda finale yükselen Hırvatistan ve Fransa'yı tebrik eden Infantino, "Dünya Kupası'na çok önemli ülkeler katıldı. Panama ve İzlanda, ilk kez katıldı, ilk gollerini attı. Ancak ABD, Hollanda, Şili ve Türkiye gibi ülkeler yoktu. Katar'da da bir futbol şöleni bizleri bekliyor" diye konuştu.