İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup etti.

Üçüncü periyoda Vasiliauskas, Zack ve Okben'in basketleriyle 12-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 3 dakikalık bölümde 50-47 üstünlük kurdu. Rakibine 13-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 3 dakika kala 10 sayı farkla öne geçti: 60-50. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu Taylor'ın faul atışından bulduğu sayılarla 67-55 önde tamamladı.

Son periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 3 sayılık basketlerle etkili olduğu bölümde Hummer'ın basketiyle 35. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 69-73. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 85-75 galip ayrıldı.

