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ING Basketbol Süper Ligi

10.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Basketbol: 81 - Türk Telekomspor: 71

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekomspor'u 81-71 yendi.

Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 üstün geçen Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına da 49-32 önde girdi.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren İstanbul temsilcisi, son periyoduna 67-56 önde girdiği karşılaşmada parkeden 81-71 galip ayrıldı.

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