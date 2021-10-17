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ING Basketbol Süper Ligi

17.10.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 76 - Büyükçekmece Basketbol: 66

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tarolis 14, Andric 8, Shorter 19, Buckner 16, Campbell 14, Mutlu Merthan, Efe Ergi Tırpancı 2, Efe Beşok, Ayberk Olmaz 3

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 18, White 7, Greene 14, Mükremin Deniz Kılıçlı 12, Bruinsma, Kadir Bayram, Caner Erdeniz 3, Herun 12, Mustafa Kurtuldum

1. Periyot: 25-15

Devre: 39-34

3. Periyot: 56-52

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 76-66 mağlup etti.

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