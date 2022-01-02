YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

02.01.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef: 88 - Türk Telekom: 71

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Galatasaray Nef: Trimble 27, Purcell 16, Kravish 6, Bost 8, Sadık Emir Kabaca 9, Eray Aydoğan, Okben Ulubay 3, Rıdvan Öncel 3, Ege Arar, Blackshear 16

Türk Telekom: Perez 9, Berk Demir 11, Clemmons 9, Gani Erdi Gülaslan 3, Johnson 18, Zeki Es, Mevlüt Melih Doğan, Burak Gözeneli, Dawkins 9, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 3

1. Periyot: 18-20

Devre: 44-45

3. Periyot: 69-57

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son haftasında Galatasaray Nef, sahasında Türk Telekom'u 88-71 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 10. galibiyetini elde etti. Başkent temsilcisi ise 10. kez mağlup oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:13
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Boztemur Eczanesi
Avcilar
Melek Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.