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ING Basketbol Süper Ligi

18.01.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semt77 Yalovaspor: 69 - Anadolu Efes: 88

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali Köseoğlu

Semt77 Yalovaspor: Jones 10, Williams 8, Lee 13, Mert Celep 8, Luka Rupnik 11, Oğulcan Baykan 2, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 3, Can Altıntığ 12, Muhammed Doğan Şenli 2

Anadolu Efes: Micic 12, Moerman 12, Simon 12, Yiğitcan Saybir 4, Bryant 8, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 5, Pleiss 23, Buğrahan Tuncer 12

1. periyot: 15-24

Devre: 35-50

3. periyot: 52-63

YALYOVA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 88-69 yendi.

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