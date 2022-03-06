Salon: Ankara
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Ozan Çakar, Umut Özgün Ergün
Türk Telekom: Perez 4, Clemmons 10, Erdi Gülaslan 5, Samet Geyik 8, Johnson 25, Berk Demir 8, Ellis 12, Dorukhan Engindeniz, Terrel 8, Can Uğur Öğüt 4
Anadolu Efes: Bryant 9, Moerman 13, Buğrahan Tuncer 16, Pleiss 10, Micic 24, Beaubois 13, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay, Ömer Can İlyasoğlu 1, Erten Gazi 2, Akif Egemen Güven 8
1. Periyot: 24-30
Devre: 40-51
3. Periyot: 56-77
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 99-84 yendi.
Karşılaşmaya iki takım da sayı bularak başlarken mücadelenin ilk 5 dakikası 14-11 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. İki takım da hücumda etkinliğini sürdürürken ilk periyodu Anadolu Efes, 30-24 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin başında farkı 2'ye (28-30) indiren Türk Telekom'a boyalı alandaki etkili oyunuyla karşılık veren Anadolu Efes, mücadelenin 15. dakikasını 41-30 önde geçti. Dış atışlardaki etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 51-40 üstün girdi.
Üçüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, 22. dakikada farkı 6 sayıya (45-51) indirdi. Bu dakikadan sonra boyalı alanda katı savunma uygulayan Anadolu Efes, dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı açmasını bildi. Lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 21 sayı farkla 77-56 önde bitirdi.
Final periyoduna her iki takım da hücumda etkili oynayarak başladı. Müsabakanın başından itibaren skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, maçı 99-84 kazandı.
Öte yandan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
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