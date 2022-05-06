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ING Basketbol Süper Ligi

06.05.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes: 93 - Semt77 Yalovaspor: 87 - Semt77 Yalovaspor ligde küme düşen ikinci takım oldu

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Sinem Tetik

Anadolu Efes: Larkin 3, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 8, Singleton 7, Dunston 3, Micic 8, Bryant 18, Erten Gazi 11, Egemen Güven 14, Yiğitcan Saybir 8, Ömer Can İlyasoğlu

Semt77 Yalovaspor: Lee 12, Rupnik 13, Starks 15, Gallinat 5, İlkan Karaman 13, Oğulcan Baykan, Brown 17, Mert Celep 12, Ali Berkan Özçiftçi

1. Periyot: 29-16

Devre: 49-36

3. Periyot: 67-62

Beş faulle çıkan: 39.40 Starks (Semt77 Yalovaspor)

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Anadolu Efes, Semt77 Yalovaspor'u 93-87 yendi.

Semt77 Yalovaspor, ligde HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin ardından küme düşen ikinci takım oldu. Anadolu Efes ise normal sezonu ikinci sırada bitirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, boyalı alanda uzun oyuncuları Singleton ve Dunston ile etkili olduğu ilk periyodu 29-16 önde bitirdi.

İkinci periyotta Semt77 Yalovaspor Lee ve Rupnik ile sayı üretirken, Anadolu Efes rakibine Yiğitcan Saybir ve Egemen Güven ile karşılık verdi ve soyunda odasına 49-36 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Semt77 Yalovaspor, Starks, Rupnik ve İlkan Karaman ile bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı bir sayıya (59-58) indirdi. Anderson'un üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, son çeyreğe de 67-62 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer ve Egemen Güven'in basketleriyle 36. dakikada farkı 17 sayıya (86-69) çıkardı. Konuk takımın kalan süredeki çabası yeterli olmadı ve Anadolu Efes müsabakadan 93-87 galip ayrıldı.

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