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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 89 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 70

Salon: Antakya

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Burak Anlatıcı, Hasan Ok

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 12, Büşra Akgün 5, Prints 12, Tuğçe Canıtez 10, Gizem Başaran Turan 6, Prince 18, Gatling 16

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 27, Sevgi Tonguç, Burcu Yağan 8, Mısra Albayrak, Şuğranur Sönmez 3, Hayes 10, Kalu 20, Feray Dalkılıç, Nisa Yalçın 2, Eylül Minez

1. Periyot: 21-17

Devre: 44-33

3. Periyot: 69-55

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-70 mağlup etti.

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Hatay Basketbol

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İkindi
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Akşam
18:06
Yatsı
19:20
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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