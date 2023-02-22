İngiliz aşçılar Adıyaman'da depremzedeler ve güvenlik güçleri için yemek pişiriyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman'da, Valilik ve AFAD koordinesinde yaraların sarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Afet sonrası yurt içi ve yurt dışından kente gelen çok sayıda dernek ve sivil toplum örgütü üyeleri ile bazı belediye ekipleri de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

İngiltereli 5 aşçı arkadaş da ülkelerinden gönüllü olarak geldikleri kentte, depremzede ailelerin yanı sıra alanda görevli yaklaşık 1100 güvenlik personeli için yemek üretiyor.

Atatürk Stadyumu'nda kurulan seyyar mutfakta çeşitli yemekler pişiren aşçılar, her gün onlarca vatandaşın karnının doymasını sağlıyor.

"TÜRK İNSANINI ÇOK SEVİYORUZ"

Aşçılardan Niti Balen, AA muhabirine, yaklaşık 2 hafta önce Adıyaman'a gelerek depremzedelere yardım etmeye başladıklarını söyledi.

Depremleri televizyon izlerken öğrendiklerini belirten Balen, "Aracımızla İngiltere'den yola çıkıp buraya geldik. Türk insanını çok seviyoruz ve Türkiye ile ilgili çok şey biliyoruz. Bize ne kadar ihtiyaç duyulursa buradayız. Adıyaman'da arama kurtarma, polis ve askerlerden oluşan 1100 personel ile depremzede insanlara yemek yapıyoruz. Umarım bu küçük yardımımız işe yarıyordur ve yardım seferberliğinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Egidijus Statkus ise Londra'da otobüs şoförlüğü yaptığını ve aşçılık alanında bilgisi olduğunu aktardı.

Statkus, aşçı arkadaşlarına yardım için kente geldiğini belirterek, "Depremden dolayı çok üzgünüz ve şu anda da Türkiye insanlarına yardım etmekten dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Aşçı Victor Rogalev de Londra'dan Adıyaman'a 2500 kilometre yol kat ettiklerini ve yemek pişirerek depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olduklarını anlattı.

