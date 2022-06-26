İngiliz devi Kim Min Jae'ye kancayı taktı! Hem de ne paraya...

Geçen sezon başarılı performansıyla alkış alan Kim Min-jae, transfer döneminin gözdesi olmuştu. Güney Koreli stopere, an itibarıyla Avrupa’nın 5 büyük liginden de teklifler var. Sözleşmesinde 23 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bu bedelini karşılamak için Fransız ekibi Marsilya ve İtalyan temsilcisi Napoli’nin hazır olduğu bildirildi.

TOTTENHAM VE EVERTON DA DEVREDE

Premier Lig’den Tottenham ile Everton’ın da bu bedele yakın bir miktarı şimdiden gözden çıkardığı kaydedildi. Kim’in menajeri aracılığıyla maaş pazarlığında bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun başında Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya alınan Kim'le 4 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Fenerbahçe ile 39 resmi maçta 3.358 dakika süre aldı.



