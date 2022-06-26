SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İngiliz devi Kim Min Jae'ye kancayı taktı! Hem de ne paraya...

İngiliz devi Kim Min Jae'ye kancayı taktı! Hem de ne paraya...

26.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae'ye Avrupa'nın 5 büyük liginden ilgi bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu için 23 milyon euroluk serbest kalma maddesini şu an için sadece Napoli ve Marsilya vermeye hazır.

İngiliz devi Kim Min Jae'ye kancayı taktı! Hem de ne paraya...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçen sezon başarılı performansıyla alkış alan Kim Min-jae, transfer döneminin gözdesi olmuştu. Güney Koreli stopere, an itibarıyla Avrupa’nın 5 büyük liginden de teklifler var. Sözleşmesinde 23 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bu bedelini karşılamak için Fransız ekibi Marsilya ve İtalyan temsilcisi Napoli’nin hazır olduğu bildirildi.

TOTTENHAM VE EVERTON DA DEVREDE

thumbs_b_c_76886b2382c0fe285af01dad902d8cbd

Premier Lig’den Tottenham ile Everton’ın da bu bedele yakın bir miktarı şimdiden gözden çıkardığı kaydedildi. Kim’in menajeri aracılığıyla maaş pazarlığında bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun başında Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya alınan Kim'le 4 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Fenerbahçe ile 39 resmi maçta 3.358 dakika süre aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona çok yakın!Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona çok yakın!
F.Bahçe'ye para yağacak! 275 milyon TL...F.Bahçe'ye para yağacak! 275 milyon TL...
Okan Buruk, gelir gelmez ilk bileti kesti!Okan Buruk, gelir gelmez ilk bileti kesti!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber yaşamını yitirdi

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber yaşamını yitirdi

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Emre Mor transferinde ortalık karıştı!

Emre Mor transferinde ortalık karıştı!

TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası

TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.