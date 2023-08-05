İngiliz devi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye Altay Bayındır için resmi teklif!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılan satışlarla elde edilen 47.9 milyon Euro'luk gelir dikkat çekerken, bir isim için de İngiliz devi Manchester United devreye girdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Takvim'in haberine göre; Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Milli eldiven Altay Bayındır'ın ise bu teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

'6 MİLYON EURO'

Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz ekibi Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 6 milyon Euro'yu ödeyip Altay'ı kadrosuna katabilecek.

2. KALECİ OLACAK

Manchester United, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade edildi.

