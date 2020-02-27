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İngiliz ekibi Crystal Palace Palace’ta hedef Ozan Tufan

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.02.2020 15:04 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ı transfer etmek istiyor. Palace’ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp Tufan için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ı transfer etmek istiyor. İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace’ın bir süredir Tufan’ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. (İHA)


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Fenerbahçe ozan tufan crystal palace Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Biraz da orda ağlasın
Böyle bir şey olabilir mi abi ya. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz.
Böyle bişi olabilir mi yaaaaa
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