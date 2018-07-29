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İngiliz ekibi Watford'tan Josef De Souza teklifi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de geçen sezon İngiltere'den teklifler gelen Josef de Souza'ya yine bir Premier Lig ekibi Watford'tan teklif geldi.

İngiliz ekibi Watford'tan Josef De Souza teklifi

Geçen sezon West Bromwich'in kapısından dönen Josef de Souza'ya, transfer dönemi açıldığından bu yana bir başka İngiliz ekibi Watford talip olmuştu. Hem teknik direktör Cocu'nun hem de sportif direktör Comolli'nin satmaya yanaşmadığı Brezilyalı yıldız için Watford'un yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2019'da sona erecek.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe watford Spor Toto Süper Lig josef de souza

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