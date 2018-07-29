İngiliz ekibi Watford'tan Josef De Souza teklifi

Geçen sezon West Bromwich'in kapısından dönen Josef de Souza'ya, transfer dönemi açıldığından bu yana bir başka İngiliz ekibi Watford talip olmuştu. Hem teknik direktör Cocu'nun hem de sportif direktör Comolli'nin satmaya yanaşmadığı Brezilyalı yıldız için Watford'un yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2019'da sona erecek.
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