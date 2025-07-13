İngiliz ekibi West Ham United, Çekya tarihinin en pahalı transferini yapıyor! Adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan El Hadji Malick Diouf İngiltere yolunda...

İngiltere Lig takımlarından West Ham United’ın sol bek transferi için tanıdık bir isimle anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe’nin daha önce Avrupa kupalarında karşılaştığı ve oynadığı iyi oyun ile sarı lacivertli taraftarların beğenisi toplayan Çek ekibi Slavia Prag’ın sol bek oyuncusu El Hadji Malick Diouf, West Ham United’a transfer olmak üzere.

ÇEKYA LİGİ TARİHİNİN EN PAHALI SATIŞI

İngiliz medyasından Guardian’ın yaptığı habere göre West Ham, El Hadji Malick Diouf'u kadrosuna katmak için Slavia Prag ile 22+5 milyon pound karşılığında anlaşma sağladı. Bu transfer gerçekleşmesi halinde Çekya Ligi tarihinin en pahalı satışı olacak. Senegalli sol bekin yakın zamanda sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'ye gideceği gelen bilgiler arasında.