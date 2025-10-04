İngiliz futbol efsanesi söylediklerine bin pişman oldu! Osimhen'den özür diledi...

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı İngiliz devi Liverpool’u Victor Osimhen’in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Bu zafer, yalnızca Türkiye’de değil, İngiltere’de de geniş yankı uyandırdı.

OSIMHEN'DEN ÖZÜR DİLEDİ

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, The Rest Is Football Podcast’inde Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce Nijeryalı golcüye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Lineker, sözlerine “Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim.” diyerek başladı.

“TAM ANLAMIYLA HARİKA BİR OYUNCU”

Osimhen’in performansındaki yükselişi övgüyle değerlendiren ünlü yorumcu, “Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA SES GETİRDİ

Galatasaray formasıyla Liverpool ağlarını havalandırarak takımına tarihi bir zafer kazandıran Osimhen, yalnızca Türk taraftarların değil, Avrupa futbol camiasının da takdirini topladı. Lineker’in bu sözleri, İngiliz medyasında da geniş yer buldu.