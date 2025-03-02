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İngiliz gazeteciden transfer sözleri! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in tuttuğu takımı da açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.03.2025 17:26
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Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan isimlerden Victor Osimhen için İngiliz gazeteci William Bitibiri'den önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar...

İngiliz gazeteciden transfer sözleri! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in tuttuğu takımı da açıkladı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan ve Avrupa'nın birçok dev kulübünün takip ettiği Victor Osimhen için girişimlerde bulunan kulüplerden biri de Manchester United... İngiliz ekibine yakın olan Sky Sports muhabiri William Bitibiri, önemli açıklamalarda bulundu.

TUTTUĞU TAKIMI AÇIKLADI

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Osimhen'in tuttuğu takımı açıklayan Bitibiri, "Manchester United kesinlikle bu yaz bir forvet almak istiyor ve buna ihtiyaç duyuyor. Asıl soru, kimin transfer edileceği. Kulübün ne kadar harcama yapabileceği gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak birçok seçenek değerlendirilecek. Kesin olan şu ki, Victor Osimhen ilginç bir seçenek çünkü serbest kalma maddesi var ve Manchester United taraftarı. Bakalım ne olacak, çünkü onun United’ın tercih edeceği isim olup olmadığı konusunda konuşmak için henüz erken olabilir." dedi.

'UEFA AVRUPA LİGİ BELİRLEYİCİ OLACAK'

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Manchester United'ın mali durumunun kötü olmasına da değinen gazeteci, "Bu da önemli bir konu. Geçmişte yapılan hatalar nedeniyle Old Trafford’daki mali durum eskisi gibi değil. United’ın yaz transfer döneminde neler yapabileceği büyük ölçüde Ruben Amorim’in takımının Avrupa Ligi’ni kazanıp kazanamayacağına bağlı olabilir. Eğer kazanırlarsa ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde ederlerse, bu United’ın yaz transfer penceresindeki hamlelerini büyük ölçüde değiştirecektir." açıklamalarında bulundu.

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