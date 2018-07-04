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İngiliz Kraliyet Ailesinin yeni gelini Meghan Markle'nin diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyeti'nin çiçeği burnundaa gelini Meghan, hatırlarsanız o gelinliğin içinde adeta göz dolduruyordu. Zerafeti ve incecik vücudu ile dikkatleri üzerine çeken yen gelin formunun sırrını açıkladı. Bakalım İngiltere prensesi nasıl besleniyormuş...

İngiliz Kraliyet Ailesinin yeni gelini Meghan Markle'nin diyeti

Hanımefendi hafta içi vegan

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Sussex düşesi haftanın 5 günü vegan besleniyor. Süt ürünleri de dahil hiçbir hayvansal gıda tüketmiyor. Bol bol yeşillik var menüsünde.

Yoğurt ve peynir yerine tofu

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Sebze ve bakliyatlarla dolu bir hafta geçiren prenses peynir yerine tofu tüketiyor. Şunu da belirtelim; Meghan bu diyeti yeni uygulamıyor. Oyuncuyken de devam ettirdiği bir beslenme programı bu. Kısacası prensesin yaşam tarzı olmuş bu diyet.

Hafta sonu serbest

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Hafta içi sıkı bir diyet programı uygulayan Meghan hafta sonu Allah ne verdiyse yiyiyor :) Şaka bir yana çok abartmadan canının istediğini yiyormuş yeni gelin. Meghan uyguladığı bu diyet sayesinde hem fit görüntüsünü koruyor hem de canının istediklerinden mahrum da kalmıyor.

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Kraliyet gelini olmak kolay değil tabii. Sarayda yemek kuralları da var ve herkes buna uymak zorunda: Kraliyet sofrasına kraliçeyle birlikte oturmanın da bir bedeli var: Yemeye başlamak için kraliçeyi beklemek ve yemeğini bitirdiğinde onunla birlikte bitirmiş olmak. Meghan Markle'ın sofrada gözü bundan böyle hep kraliçede olacak.

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meghan markle ingiliz kraliyet düğünü

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