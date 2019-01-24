CD ve DVD'lerle yapılacakların gerçekten sınırı yok! İşte mühendisin muhteşem yeteneği...

İngiliz mühendis CD'den öyle bir şey yaptı ki...

İngiliz mühendis bir tutkal, CD, cetvel, pet şişe kapağı ve vidayı eline aldı; ortaya çıkan görüntüleri şu an milyonlar izliyor!

Önce cetvel yardımıyla operasyona başlıyoruz!

İşe yaramayan bir kabloyu parçalarına ayıracağız. Kablonun kalınlığı görüntüdeki gibi olmalı!

Dilim dilim doğranan kablonun son hali bu.

Şimdi de tutkal yardımıyla bu parçaları tek tek düzenli şekilde yapıştırıyoruz.

Ve nihayet kabloların yapıştırılmasıyla CD bu hale geliyor.

Bu şekilde iki ayrı CD'yi birleştirmiş oluyoruz.

Şimdi de bize pet şişe kapağı gerekiyor. Bakın o ne işe yarayacak?

Kapağı bu şekilde CD'nin ortasındaki deliğe yapıştırıyoruz.

Bu şekilde olacak!

Kapağı yapıştırmak için yine tutkaldan yardım alıyoruz elbette!

İşte bu şekilde...

Şimdi de minik bir ampul gerekiyor.

Küçük bir 6V motoru da yanımıza alıyoruz.

Bağlantılarını yapıyoruz.

Motorla CD arasına da bu şekilde minik lastik yerleştiriyoruz.

CD'yi vidayla sabit bir tahtaya monte ettik ve lastikle de motorun bulunduğu ampule bağladık.

CD'yi döndürdükçe ampule ışık vereceğiz.