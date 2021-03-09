İngiliz sokak sanatçısı Banksy, hastane duvarına çizdiği resmi sağlık çalışanları için satışa çıkarttı

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, koronavirüs salgı sırasında büyük bir mücadele gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür niteliğinde bir projeye imza attı. Salgınının ilk dalgası sırasında, Southampton General Hastanesi'nin duvarına çizdiği 'Game Changer' adlı eserini açık artırmayla satışa çıkaracak. Tablonun orijinalini açık artırmaya çıkarmayı düşünen sanatçı hastaneye de reprodüksyonunu bırakmayı planlıyor. Sanatçının bu satışı sağlık çalışanları yararına yapacağı öğrenildi.

Eserin, 2.5 ile 3.5 milyon pound arası (26.5-37 milyon lira) bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Banksy, bu işinde süper kahramanlar Batman ve Spiderman’in oyuncaklarını sepete atmış küçük bir çocuğu, hemşire bebekle oynarken resmediyor.

Hastanenin acil bölümünde asılı olan tablo 23 Mart’ta açık artırmaya çıkacak ve elde edilen gelir Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne fon olarak aktarılacak. Söz konusu grafitiyi hastane duvarına çizdiğinde bir de not gönderen Banksy, "Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.



