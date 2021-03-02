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Gizemli sanatçı Banksy’nin yeni eseri cezaevi duvarında ortaya çıktı!

Seray Üstün Seray Üstün 02.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Gizemli sanatçı Banksy’nin yeni eseri cezaevi duvarında ortaya çıktı!

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, ona ait olduğu iddia edilen yeni bir eserle sosyal medyanın gündemine oturdu. Oscar Wilde'a "Oysa herkes öldürür sevdiğini" dizesini yazdıran Reading Hapishanesi’nin duvarında sabah saatlerinde fark edilen çizim büyük ilgi gördü. Banksy tarafından yapıldığı kesin olmayan resmin eksper çalışmaları tamamlandı. ‘Hapishaneden kaçış’ ismiyle bilinen resim büyük merak uyandırdı.

İngiltere’nin ünlü sokak sanatçılarından biri olarak kabul edilen Banksy’in yeni çalışması olduğu söylenen resim yoğun ilgiyle karşılandı. Ortaya çıkarttığı eserlerle dünyanın en gizemli sanatçıları arasında yerini alan Banksy’in yeni eseri bir hapishane duvarında görüntülendi. Ancak bu hapishanenin hikayesi ve resmin görüntüsü görenleri gülümsetmeyi başardı.

1895-1897 tarihleri arasında ünlü yazar Oscar Wilde’ın da mahkum edildiği Reading Hapishanesi’nin dış duvarında bir gece ortaya çıkan resim sosyal medyanın odağına yerleşti. Hapishanenin dış duvarına çizilen resimde Wilde’a benzeyen bir mahkumun birbirine bağlı bez ve çarşaflarla cezaevinden kaçışı konu ediliyor.

HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

resim

Banksy henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak sanat uzmanları bu resmin Banksy’e ait olduğunu düşündüklerini söyledi. Banksy, genelde yeni resimlerini Instagram sayfasında paylaşarak doğruluyor. Hapishaneden kaçış resmini doğrulayıp doğrulamayacağı merakla bekleniyor.

2013 yılından itibaren boşaltılan hapishane 2019 yılında hükümet tarafından satılığa çıkarılmıştı. Fakat daha sonra satış iptal edilirken bu kompleksin sanat merkezine çevrilmesine karar verilmişti.

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