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İngiliz taraftarlar FIFA'nın Cüneyt Çakır için soruşturma açmasını istiyor!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 12.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

İngiliz taraftarlar Hırvatistan mağlubiyetinin faturasını Cüneyt Çakır'a kesti. Cüneyt Çakır'ın ''önyargılı olduğunu'' öne süren İngilizler, soruşturma açılması için FIFA'ya çağrıda bulundu.

İngiliz taraftarlar FIFA'nın Cüneyt Çakır için soruşturma açmasını istiyor!

İngiltere'nin Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan'a uzatmalarda 2-1 yenildiği maçın ardından İngiliz taraftarlar maçın hakemi Cüneyt Çakır'a ateş püskürdü. Ancak Çakır'ın yönetimini pozisyon pozisyon değerlendiren İngiliz eski FIFA hakemi Mark Halsey taraftarlar gibi düşünmüyor.

Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren taraftarlar, Çakır'ın taraflı ve utanç verici bir yönetim sergilediğini öne sürdü.

Hatta bazı Twitter kullanıcıları FIFA'nın Türk hakem hakkında soruşturma başlatması gerektiğini ifade etti.

Hırvatistan'ın ilk golünde Perisic'in ayağının faullü şekilde kalktığını iddia eden bir taraftar, "Hakemi de oyundan çıkarabiliyor muyuz?" derken bir diğeri Çakır'ın futbolun yüz karası olduğunu yazdı.

Sosyal medyada bu ve benzeri tepkiler sürerken ünlü İngiliz hakem Mark Halsey de Çakır'ın performansını detaylı şekilde analiz etti. İşte Halsey'in pozisyon pozisyon yorumları:

"Çakır, Hırvatistan'ın beraberlik golünü saymakla doğru kararı verdi. Walker kafayla vurmak isterken Persicin'in ayağı yerden kalkmıştı ve topa vurduğunda ayağı makul bir yükseklikteydi."

"Çakır daha önce ayağını yükseğe kaldıran Nani'yi oyundan atmıştı ama bu tamamen değişik bir pozisyon. Nani'nin ayağı çok daha yüksekteydi ve Alvaro Arbeloa'nın kaburgalarına gelmişti."

"Türk hakem ilk yarıda Hırvatistan'a penaltı vermemekte de haklıydı. Maguire ile girdiği pozisyonda Lovren penaltı bekledi ama futbol temas sporu ve bence pozisyon penaltı değildi. VAR da pozisyonu inceledi ama bariz bir faul görmediği için hakemi uyarmadı."

"Çakır maçta dikkat çekmeyen bir profil çizerek harika bir görüntü verdi, oyuncuların davranışları da olağanüstüydü."

"Hakem ekibi Harry Kane'nin direkten dönen pozisyonunda yanlış karar verdi. Kane'in kaleciye, direğe ve tekrar kaleciye çarpan şutunda doğru karar korner olmalıydı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. Ancak pozisyon gol olsaydı karar VAR tarafından değiştirilirdi."

"Çakır hem Mario Mandzukic'in hem de Kyle Walker'ın sarı kartlarında doğru kararı verdi."

"Ante Rebic'in uzatmalarda Danny Rose'u düşürerek gördüğü sarı kart da haklıydı."

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Anahtar Kelimeler:
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