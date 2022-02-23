İngiliz yıldız Vicky Pattison'a Dubai’de Türk sevgilisi Ercan Ramazan'dan evlilik teklifi!

İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovla adını duyurmayı başaran ünlü şov yıldızı Vicky Pattinson, bir süredir kendisi gibi İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovlarda boy gösteren 29 yaşındaki Türk Ercan Ramazan’la birlikte.

Mutlu bir beraberlikleri olan çift, özel hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Vicky Pattinson, Ercan Ramazan’dan evlilik teklifi aldığını ve nişanlandıklarını açıkladı.

34 yaşındaki eski Geordie Shore yıldızı Salı günü Instagram'da yaptığı paylaşımda 29 yaşındaki Türk erkek arkadaşının evlilik teklifi ettiği anları paylaştı.

Türk sevgilisiyle Dubai’de tatilde olan Vicky, sevgilisinin parmağına taktığı göz alıcı tektaşının fotoğrafını da Instagram’dan paylaştı.



Vicky, paylaştığı fotoğrafa, ‘’ ''Seni seçiyorum ve ara vermeden seni seçmeye tekrar tekrar devam edeceğim. Şüphesiz, bir kalp atışıyla... Her zaman sen olacaksın. Sonsuza kadar'' notunu düştü.

İngiliz basınında yer alan habere göre Ercan Ramazan, özel gece için kesenin ağzını açarak 2 bin Sterlin (38 bin TL) masraf yaptı.



