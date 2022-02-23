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Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

22.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna'nın hamilelik haberi tüm dünyayı kasıp kavurdu. Hamilelik haberine ek olarak ünlü yıldızın haberi duyurmak için yayınladığı fotoğraftaki iddialı tarzı da olay oldu. Şık pembe montu ve takıları ile Rihanna kusursuz bir görünüm yaratmayı yine başarmış. Peki, mont seçiminde ondan ilham almaya ne dersiniz? Birbirinden farklı tarzda ve modelde mont çeşitleriyle tarzınızı konuşturarak starlara rakip olacak görünümler oluşturmaya hazır mısınız?

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

Magazini takip edenler bilir; son günlerde en çok konuşulan konulardan biri Rihanna'nın sürpriz hamileliği. Hamile oluşunun bile önüne geçip olay olan başka bir konu ise 300.000 liralık montu. Rihanna yine starlığını konuşturarak pek çok kişinin kışlık tarzı için ilham oldu. Tabii bu şıklığı yakalamak için illa yüz binlerce lira harcamanıza gerek yok. Rihanna gibi görünürken mütevazı bir ev parasını tek bir ürüne yatırmak istemeyenler için alternatif çok. Uygun fiyatlı ürünlerle göz alıcı bir kış şıklığına ulaşmak istiyorsanız sizi böyle alalım. İşte Rihanna'nın şahane montuna alternatif olabilecek, en az onun kadar şık mont önerileri.

1. Üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

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Kırmızı, kombinlemesi hem kolay hem çok riskli renklerden biri. Bu renkle ufak detaylara dikkat ederek çarpıcı bir şıklığa kavuşmamanız için önünüzde hiç bir engel yok. Özellikle kış aylarında oldukça kullanılan kırmızı renk, dış giyime de çok yakışıyor. Bembeyaz karlarının üzerinde ateş kırmızısı bir montla gezinmek oldukça iddialı görünmenize yardımcı olacak. Siz de aynı düşüncedeyseniz sırt ve boyun kısmındaki kürk detayıyla daha da şık hale gelen bu monta bayılacaksınız. Belindeki kemerini yanda, önde ve arkada bağlayarak kullanabilirsiniz. Diz altında biten boyu daha uzun ve fit görünmek için etkili.

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2. Zariflikse zariflik, asaletse asalet!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

Şık görünümü ve sıcak tutan yapısıyla bu lacivert şişme mont modeli, kış aylarında tam bir kurtarıcı! Kombinlemesi kolay rengi sayesinde günlük hayatınızda her parçayla kullanabilirsiniz. Bu parça sade, zarif rengi ve şık kesimi sayesinde çabasız bir şıklığa kavuşmanızı sağlıyor. Belindeki kemer detayını ön kısımda kurdele yaparak kullanabileceğiniz gibi serbest bırakmayı da tercih edebilirsiniz. Oversize şapka modeli sayesinde anında cool bir görünüm vadeden mont modeli, kış ayları için gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday. Basenlerinizi kapatacak boyu ve elyaf yapısı sayesinde zorlu hava koşullarında da sıcak tutuyor. Bu montu tercih ettiğinizde size yalnızca şıklığın ve konforun tadını çıkarmak kalıyor.

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3. Tabadan bu sezon da vazgeçmiyoruz!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

Kim demiş şişme montlar sadece spor kombinlerde kullanılır diye? Bu mont, adeta duymaya aşina olduğunuz moda kalıplarını yıkmak için üretilmiş. Kürk detayıyla birlikte anında çok daha zarif bir görünüm vadeden mont modeli, uzun kesimi sayesinde daha şık kombinler oluşturmanıza yardımcı oluyor. Belinizi daha ince gösteren kemerini ister bağlı ister açık şekilde kullanabilirsiniz. Uzun postallarla ya da çizmelerle kombinlendiğinde ise ortaya harika bir görüntü çıkacak. Şişme olmasına kesimi sayesinde sizi çok daha ince gösterecek. Bu harika parçayı özel günlerde ya da günlük yaşamınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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4. Hem kırmızı hem parlak

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

Madem kırmızıyı seviyoruz, bir de parlağını deneyelim. Bu parlak kırmızı mont, altına eşofman bile giyseniz bile görünümünüzü daha şık hale getirecek bir güce sahip. Gümüş rengi fermuarı ve ceplerindeki düğme detaylarıyla hem şık hem spor kombinler yapmanıza yardımcı olacak mont modelini, günlük hayatınızda ve kış tatillerinizde tercih edebilirsiniz. Rüzgarı ve soğuğu kesen kumaşı sayesinde konforunuz bozulmadan günü tamamlayabilir, rahat yapısıyla içinde özgürce hareket edebilirsiniz. Bel bölgesindeki elastik kısım sayesinde beliniz mont giymenize rağmen çok daha ince görünecek, aynı zamanda kaliteli dolgusu ve kumaşı vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacak. E daha ne olsun?

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5. Kürkün şıklığı gül kurusuyla buluşuyor

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

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Gül kurusu renginde, hem kürklü hem pofuduk! Soğuğa meydan okurken şıklığından da taviz vermek istemeyen kadınların gözdesi olabilecek bu mont modeliyle, göz alıcı kombinler oluşturabilirsiniz. Şapkasındaki ve kollarındaki kürk detayıyla adeta eski bir dönem filminden çıkıp gelmişçesine zarif görünebilirsiniz. Dilerseniz yaka kısmındaki kürk detayını çıkararak da kullanabilirsiniz. Su geçirmez kumaşı ve rüzgarı kesen yapısı sayesinde çok daha konforlu bir kullanım vadeden mont modeli, günlük kullanım için de oldukça uygun. Ürün kış boyunca sizi sıcacık tutarken kombinlerinizin de baş tacı olacak.

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6. Stil rüzgarları sizden yana esecek

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

Son dönemde özellikle giyim ürünlerinde yeşil renk oldukça sık kullanılıyor. Eskiden "Fıstık yeşili mont mu giyilir yahu!" diyenler bu montu sizde gördüklerinde "Nereden aldın hemen söyle!" aşamasına geçerlerse hiç şaşmayın. Bu oversize yeşil şişme mont oldukça cool ve özgürlükçü bir stil vadediyor. Yeşilinin tonu ve mat kumaşı sayesinde sıra dışı kombinler oluşturabilir, çarpıcı bir şıklığa kavuşabilirsiniz. Büyük cep detaylarıyla bir tık daha sportifleşen mont modelini günlük yaşamınızda olduğu gibi özel günlerde havalı görünmek için de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bu model sayesinde bu sezonun en şık kişisi siz olacaksınız.

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7. Aranan Rihanna pembesi bulundu!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

Pembe, bazen kullanılmaya korkulan bir renk olabiliyor. Ancak bir düşünün; pembenin yakışmadığı biri olabilir mi? Soğuk kış aylarında görenleri hayran bırakacak ve sizi sıcacık tutacak pembe bir montla, Rihanna'yla yarışan harika bir tarz yaratabilirsiniz. İddialı görünümü ve hoş tasarımının yanı sıra bu mont oldukça işlevsel. Ürün bilekleri saran fitilli kumaşı sayesinde vücut ısınızı koruyor, bacaklarınızı kapatan uzun modeliyle en zorlu hava koşullarında bile üşümeden günü tamamlamanıza yardımcı oluyor. Cep detaylarıyla daha sportif bir hale gelen pembe mont modeliyle, hem sevimli hem albenili bir görünüm sizi bekliyor!

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8. Siyah her zaman kurtarıcı

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

Her parçada siyah en büyük kurtarıcımız. Herkesin dolabında en az bir tane siyah mont da bulunmalı. Kurtarıcı olduğu kadar şık bir renk de olan siyah, dış giyimde de kadınların gözdesi. Yakışmadığı modelse neredeyse yok. Şişme montlar için de siyah tercih etmek oldukça iyi bir seçim. Ürünün uzunluğu ve kesimi sayesinde giydiğiniz andan itibaren çok daha ince görüneceksiniz. Oversize modeliyle stilinize cool bir hava katan montu, postallarla ve deri çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Cep detayları ve ayarlanabilen kapüşonu ise günlük kullanım için ideal.

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9. Haydi, biraz renklenelim!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

"Uzun şişme montları seviyorum ama boyumu kesiyor!" diyenlerdenseniz çaresi burada! Kısa şişme montlar da en az uzun olan modeller kadar cool ve rahat. Jean pantolonlarla, taytlarla ya da salaş eteklerle kombinleyebileceğiniz bu mont modeli; günlük kullanım için birebir! Karışık renkleri sayesinde birçok farklı parçayla da kombinlemeniz mümkün. Fitilli bilek kısımları ve fermuar kısmının yanındaki yazı detayı, bu çok renkli montu daha da sportif hale getirmiş. Astarlı yapısı sayesinde sıcacık kalarak kış tatillerinde karın keyfini üşümeden çıkarabilirsiniz!

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10. Beyaz, her mevsim vazgeçilmez

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montuna alternatif olabilecek öneriler

"Kışın beyaz giyilmez!" diyenleri bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz. Beyaz ve bej gibi açık renkler özellikle dış giyim ürünlerinde artık sıkça kullanılıyor. Siz de bu modayı takip etmek için kürk detaylı bu montu tercih edebilirsiniz. Bu parçayla estetik zevkinizin ne kadar yüksek olduğunu herkese kanıtlayabilirsiniz. İddiasız gibi görünen ama oldukça çarpıcı olan mont modelini, tıpkı siyah gibi her renkle birlikte kullanabilirsiniz. Hatta daha canlı renklerle birlikte kombinlediğinizde bir inci gibi ışıldamanız kaçınılmaz!

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