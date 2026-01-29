SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

İngilizler, Galatasaray'ın Manchester City'e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı!

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek ilk 8’e kalmayı başardı. Pep Guardiola skorun aksine zorlandıklarını vurgularken, İngiliz basını City’nin temposunu eleştirdi. Öte yandan İngilizler Sarı-Kırmızılılar'ın mağlubiyetinin nedenini de açıkladı. İşte detaylar...

İngilizler, Galatasaray'ın Manchester City'e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı!
Berker İşleyen

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek ilk 8’e kalmayı başardı. İngiliz ekibinin performansı ve maç sonrası yapılan değerlendirmeler, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

GUARDIOLA’DAN ZORLU MAÇ VURGUSU

İngilizler, Galatasaray ın Manchester City e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı! 1

Pep Guardiola, karşılaşmanın skoruna rağmen kolay geçmediğini ifade etti. İspanyol teknik adam, yeni Şampiyonlar Ligi formatından memnun olduğunu belirtirken, Galatasaray’ın maç içinde net fırsatlar yakaladığını ve kendi takımlarının savunmada ciddi problemler yaşadığını dile getirdi.

"GALATASARAY'IN LAUBALİ SAVUNMASI"

İngilizler, Galatasaray ın Manchester City e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı! 2

İngiliz basınından The Guardian, City’nin turu geçmesine rağmen Guardiola’yı tatmin etmeyen bir performans sergilediğini yazdı. Haberde, “Erling Haaland, Manchester City'nin Galatasaray'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesini sağladı.” ifadesi kullanıldı. Guardiola’nın, takımın “rahatsız edici bir yavaşlık” sergilemesinden hoşnut olmadığı ve alışılmış yüksek tempolu oyunun sahaya yansımadığı vurgulandı. Goller ise “Galatasaray'ın laubali savunması”na bağlandı.

SKY SPORTS: KABUL EDİLEBİLİR TEK SENARYO

İngilizler, Galatasaray ın Manchester City e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı! 3

Sky Sports, Bodo/Glimt yenilgisinin ardından City için bu maçın kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Haberde, “Erling Haaland, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık rahat galibiyette beş maçlık gol kuraklığına son verdi…” denilirken, ilk 8 hedefi için bu galibiyetin “kabul edilebilir tek sonuçtu” ifadesiyle özetlendiği aktarıldı.

DAILY MAIL: SAKİN AMA TEDİRGİN BEKLEYİŞ

İngilizler, Galatasaray ın Manchester City e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı! 4

Daily Mail, Manchester City’nin sahada kontrollü bir oyun oynadığını ancak diğer maçlardan gelen sonuçların baskı yarattığını yazdı. Haberde, “Maçın son anlarına kadar oldukça sakin bir şekilde oynadılar…” sözleriyle City’nin bekleyişine dikkat çekildi. Maç sonrası oyuncuların, diğer karşılaşmaların skorlarını telefonlarından takip ettiği detayı öne çıktı.

GOAL: GALATASARAY BASTIRDI, ŞANSI KULLANAMADI

İngilizler, Galatasaray ın Manchester City e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı! 5

GOAL, Galatasaray’ın özellikle ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyduğunu ancak fırsatları değerlendiremediğini yazdı. Haberde, “İkinci yarıda Galatasaray, City'yi baskı altına aldı ancak fırsatı değerlendiremedi.” ifadesine yer verilirken, Jeremy Doku’nun sakatlığının City adına endişe yarattığı belirtildi.

Manchester City, eleştirilere rağmen hedefine ulaşarak Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken, Galatasaray ise güçlü rakibi karşısında zaman zaman oyunu dengelemesine rağmen skoru değiştirecek hamleyi yapamadı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..."Galatasaray'a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..."
Guardiola'dan maç sonunda itiraf! G.Saray'ı örnek gösterdiGuardiola'dan maç sonunda itiraf! G.Saray'ı örnek gösterdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İngiltere son dakika galatasaray manchester city şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.