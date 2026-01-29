İngilizler, Galatasaray'ın Manchester City'e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı!

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek ilk 8’e kalmayı başardı. İngiliz ekibinin performansı ve maç sonrası yapılan değerlendirmeler, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

GUARDIOLA’DAN ZORLU MAÇ VURGUSU

Pep Guardiola, karşılaşmanın skoruna rağmen kolay geçmediğini ifade etti. İspanyol teknik adam, yeni Şampiyonlar Ligi formatından memnun olduğunu belirtirken, Galatasaray’ın maç içinde net fırsatlar yakaladığını ve kendi takımlarının savunmada ciddi problemler yaşadığını dile getirdi.

"GALATASARAY'IN LAUBALİ SAVUNMASI"

İngiliz basınından The Guardian, City’nin turu geçmesine rağmen Guardiola’yı tatmin etmeyen bir performans sergilediğini yazdı. Haberde, “Erling Haaland, Manchester City'nin Galatasaray'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesini sağladı.” ifadesi kullanıldı. Guardiola’nın, takımın “rahatsız edici bir yavaşlık” sergilemesinden hoşnut olmadığı ve alışılmış yüksek tempolu oyunun sahaya yansımadığı vurgulandı. Goller ise “Galatasaray'ın laubali savunması”na bağlandı.

SKY SPORTS: KABUL EDİLEBİLİR TEK SENARYO

Sky Sports, Bodo/Glimt yenilgisinin ardından City için bu maçın kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Haberde, “Erling Haaland, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık rahat galibiyette beş maçlık gol kuraklığına son verdi…” denilirken, ilk 8 hedefi için bu galibiyetin “kabul edilebilir tek sonuçtu” ifadesiyle özetlendiği aktarıldı.

DAILY MAIL: SAKİN AMA TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Daily Mail, Manchester City’nin sahada kontrollü bir oyun oynadığını ancak diğer maçlardan gelen sonuçların baskı yarattığını yazdı. Haberde, “Maçın son anlarına kadar oldukça sakin bir şekilde oynadılar…” sözleriyle City’nin bekleyişine dikkat çekildi. Maç sonrası oyuncuların, diğer karşılaşmaların skorlarını telefonlarından takip ettiği detayı öne çıktı.

GOAL: GALATASARAY BASTIRDI, ŞANSI KULLANAMADI

GOAL, Galatasaray’ın özellikle ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyduğunu ancak fırsatları değerlendiremediğini yazdı. Haberde, “İkinci yarıda Galatasaray, City'yi baskı altına aldı ancak fırsatı değerlendiremedi.” ifadesine yer verilirken, Jeremy Doku’nun sakatlığının City adına endişe yarattığı belirtildi.

Manchester City, eleştirilere rağmen hedefine ulaşarak Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken, Galatasaray ise güçlü rakibi karşısında zaman zaman oyunu dengelemesine rağmen skoru değiştirecek hamleyi yapamadı.