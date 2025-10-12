SPOR

İngilizler Galatasaray'ın transfer hedefini duyurdu! İngiliz devi Manchester United'dan bedelsiz kadroya katmak isteniyor...

Süper Lig devlerinden Galatasaray’da transfer döneminin hazırlıkları başladı. İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre Cimbom, Manchester United’dan Tyrell Malacia ile ilgileniyor.

İngilizler Galatasaray'ın transfer hedefini duyurdu! İngiliz devi Manchester United'dan bedelsiz kadroya katmak isteniyor...
Tyrell Malacia

Tyrell Malacia

Hollanda
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester United
Galatasaray’da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Şampiyonlar Ligi’nde alınan Liverpool galibiyetinin ardından gözünü ilk 24’e diken sarı kırmızılılarda hedefler büyüyor. Transfer dönemine şimdiden hazırlanan sarı kırmızılı yönetimde gözler sol bek transferine çevrildi.

İNGİLİZLER DUYURDU!

İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre; Galatasaray, Manchester United ile sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Tyrell Malacia'yı kadroya katmak istiyor.

SAKATLIK KABUSU AYRILIK GETİREBİLİR

Sarı kırmızılılarda sol bek bölgesinde oynayan Eren Elmalı ile Ismail Jakobs'tan aslında memnun olan Okan Buruk’un sakatlık sıkıntıları nedeniyle Jakobs'tan vazgeçebileceği ve bonservisi elinde olan Malacia ile yerini dolduracağı iddia edildi.

MALACIA DA İSTEKLİ

Öte yandan Tyrell Malacia'nın da takımda yer bulamamasından dolayı teknik direktör Ruben Amorim ile arasının açık olduğu ve Manchester United’dan sezon sonu bonservisi elinde olarak ayrılmak istediği iddia edildi. Haber detayında, Tyrell Malacia'nın haziran ayında serbest kalacağına değinilirek "Old Trafford'dan ayrılmak için can atıyor" yorumu yapıldı.

