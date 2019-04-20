Mynet Trend

İngilizler Paskalya kutlamalarında fena dağıttı!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

İngilizler 4 günlük Paskalya Bayramı tatilini fırsat bilip fena dağıttılar. Alkol ve eğlencenin su gibi aktığı İngiltere sokaklarında birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

İngilizler Paskalya kutlamalarında fena dağıttı!

Baharın gelmesiyle birlikte Paskalya Bayramı'nı kutlayan İngilizler her sene olduğu gibi bu yıl da 4 günlük tatilin hakkını verdiler. Newcastle, Cardiff ve Birmingham'daki İngilizler paskalya kutlamasının dozunu abartınca ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı.

İşte İngilizlerin alkolü abartınca ortaya çıkan çılgın halleri...

  1. ingiliz1

  2. ingiliz2

  3. ingiliz3

  4. ingiliz4

  5. ingiliz5

  6. ingiliz6

  7. ingiliz7

  8. ingiliz8

  9. ingiliz9

  10. ingiliz10

  11. ingiliz11

  12. ingiliz12

  13. ingiliz13

  14. ingiliz14

  15. ingiliz15


PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Wings for Life World Run’a nasıl hazırlanılır?Wings for Life World Run’a nasıl hazırlanılır?
Rakamlarla Wings for Life World RunRakamlarla Wings for Life World Run
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paskalya tatili ingilizler paskalya tatili

En Çok Okunan Trend Haberler

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wings for Life World Run’a nasıl hazırlanılır?

Wings for Life World Run’a nasıl hazırlanılır?

Rakamlarla Wings for Life World Run

Rakamlarla Wings for Life World Run

Çok yönlü müzisyen Manuş Baba 101 saatlik canlı yayında!

Çok yönlü müzisyen Manuş Baba 101 saatlik canlı yayında!

Sadist baba, kendi öz kızını 12 yıl boyunca karanlık bir odaya hapsetti!

Ürkünç olay! Kendi kızını 12 yıl boyunca...

Diş macunu tüplerinin altındaki renkler ne anlama geliyor?

Diş macunu tüplerinin altındaki renkler ne anlama geliyor?

Yılların efsane grubu Redd 101 saatlik canlı yayında yerini aldı!

Yılların efsane grubu Redd 101 saatlik canlı yayında yerini aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.