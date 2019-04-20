İngilizler Paskalya kutlamalarında fena dağıttı!

Baharın gelmesiyle birlikte Paskalya Bayramı'nı kutlayan İngilizler her sene olduğu gibi bu yıl da 4 günlük tatilin hakkını verdiler. Newcastle, Cardiff ve Birmingham'daki İngilizler paskalya kutlamasının dozunu abartınca ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı.
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