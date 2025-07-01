İngilizler yazdı! Galatasaray Tottenham'ın yıldız oyuncusu Richarlison ile ilgileniyor... Sambacı'yı Okan Buruk çok istiyor

Süper lig devi Galatasaray’ın forvet transferi için her geçen gün farklı isimler gündeme gelirken, İngiliz medyasından sürpriz bir haber geldi. The Sun'ın haberine göre Tottenham'da bu yaz gönderilmesi beklenen futbolcular arasında yer alan Richarlison'un, Galatasaray'a kiralık ya da bonservisiyle transfer olacak. Haberde Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer ihtimalinin düşmesi nedeniyle sarı kırmızılıların Brezilyalı oyuncu için girişimde bulunduğu iddia edildi.

OKAN BURUK BEĞENİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Richarlison'un olası transferi için yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında. Sarı kırmızılıların teknik adamı, yıldız oyuncuyu hem santrafor bölgesinde hem de kanat forvet olarak değerlendirebileceği öğrenildi.

20 MİLYON POUND BEKLİYORLAR!

İngiliz ekibi Tottenham'ın Richarlison için 20 milyon pound bonservis ücreti beklentisinin olduğu ve önceliğinin oyuncuyu satmak olduğu ifade edilse de Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak da gönderebileceği iddia edildi.

OYUNCUNUN BONSERVİSİNE BİR SERVET ÖDENDİ!

Kariyeri boyunca bir çok farklı kulüpte top oynama başarısı gösteren yıldız oyuncu için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli ilginç bir noktaya geldi. Kariyerinde America-MG, Fluminense, Watford, Everton ve Tottenham formaları giyen Richarlison için toplam 111.98 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.