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İngilizlerden Altay Bayındır'a geçer not

22.11.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da birinci kaleci Andre Onana'nın milli takımda sakatlık yaşaması sonrasında Altay Bayındır'ın Almanya ve Galler maçlarında gösterdiği performans İngilizler tarafından beğeni topladı.

İngilizlerden Altay Bayındır'a geçer not

Yaz transfer döneminde Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, yeni takımıyla ilk maçına bu hafta sonu çıkabilir. Premier Lig'in 13'üncü haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Everton'a konuk olacak Manchester United'da Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, milli takımda sakatlık geçirmişti. Durumu henüz netlik kazanmayan Onana'nın yerine Altay Bayındır, yeni takımıyla ilk maçında Everton deplasmanında forma şansı bulabilir.

A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e konuk olduğu karşılaşmada Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Altay Bayındır'ın performansı beğeni topladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Altay Bayındır, Almanya ve Galler maçlarında gösterdiği performansla iyi bir izlenim bıraktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Manchester United taraftarları Altay Bayındır'ın oyuna girmesinin ardından sosyal medya platformlarında milli kaleciyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Altay'ın oyuna dahil olmasının ardından karşılaşmayı takip eden taraftarlar, milli kalecinin iyi performans gösterdiği yönünde paylaşımlar yaptı.

MONTELLA'DAN ÖVGÜ: NE KADAR İYİ BİR KALECİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Galler maçının ardından Altay Bayındır'ın önemli bir kaleci olduğunu dile getirdi. Montella, basın toplantısında yaptığı açıklamada Altay Bayındır ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası çok genç bir kaleci. Ne kadar iyi bir kaleci olduğunu kendi gösterdi. Yaşına göre önemli bir deneyimi var. İngiltere'de deneyim kazanınca devamlı oynama şansı bulur. Sonrasında ne kadar değerli olduğunu gösterecektir."

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