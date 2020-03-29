İngiltere Championship ekibi Derby County'den Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif

İngiliz basınında yer alan habere göre; Championship ekibi Derby County, sarı-lacivertli takımdan Ferdi Kadıoğlu için ocak ayı transfer döneminde 4.5 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.
BİR TEKLİF DAHA
Haberde, İngiliz kulübünün bu transferde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklif sunacağı iddia edildi. Bu teklifin ise 13 milyon sterlin olduğu ileri sürüldü.
Bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, 4 gol ve 3 asist ile oynadı.
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