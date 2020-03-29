SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İngiltere Championship ekibi Derby County'den Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif

İngiltere Championship ekibi Derby County'den Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.03.2020 22:46 | Son Güncelleme

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere Championship ekibi Derby County'den Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif

İngiliz basınında yer alan habere göre; Championship ekibi Derby County, sarı-lacivertli takımdan Ferdi Kadıoğlu için ocak ayı transfer döneminde 4.5 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

BİR TEKLİF DAHA

Haberde, İngiliz kulübünün bu transferde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklif sunacağı iddia edildi. Bu teklifin ise 13 milyon sterlin olduğu ileri sürüldü.

Bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, 4 gol ve 3 asist ile oynadı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılarİstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar
Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu derby county

En Çok Okunan Haberler

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı!

Ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı!

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

Kapı kapı dolaştı, erzak yardımı yaptı!

Kapı kapı dolaştı, erzak yardımı yaptı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

F.bahçe hoca kararını verdi!

F.bahçe hoca kararını verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Championship ekibi Derby County'den Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif

Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye dev teklif!

Alex de Souza'dan Galatasaray derbisi açıklaması

Alex'ten flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Erol Bulut sesleri yükseliyor

Yeni teknik direktör belli oluyor!

Vedat Muriqi'den Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı

Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'den Emre Kılınç ve Mert Hakan'a kanca

F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!

Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!

Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.