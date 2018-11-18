SPOR

İngiltere 2 - 1 Hırvatistan

FUTBOL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar A Ligi 4. grup son karşılaşmasında İngiltere sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek grubu lider bitirdi. Hırvatistan ise İspanya'nın arkasında grubu son sırada tamamladı ve B Ligi'ne düştü.

İngiltere 2 - 1 Hırvatistan

Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini Andrej Kramaric açtı. Kramaric, 57. dakikada kaydettiği golle Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 78. dakikada Jesse Lingard ile skoru eşitleyen İngiltere, 85. dakikada Harry Kane ile 2-1 öne geçti.

Kalan bölümde gol sesi çıkmazken, İngiltere sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Hırvatistan, B Ligi'nin yolunu tuttu.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida karşılaşmaya Hırvatistan formasıyla ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Usain Bolt: Ya devam edeceğim, ya da hayallerim son bulacakUsain Bolt: Ya devam edeceğim, ya da hayallerim son bulacak
Sırbistan 2 - 1 KaradağSırbistan 2 - 1 Karadağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere - Hırvatistan andrej kramaric Jesse Lingard harry kane

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Aykut Kocaman yılda 2 milyon Euro alacak iddiası

Aykut Kocaman yılda 2 milyon Euro alacak iddiası

Ersun Yanal'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Ersun Yanal'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a yanıt

Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a yanıt

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere 2 - 1 Hırvatistan

İngiltere 2 - 1 Hırvatistan

Usain Bolt: Ya devam edeceğim, ya da hayallerim son bulacak

Usain Bolt: Ya devam edeceğim, ya da hayallerim son bulacak

Sırbistan 2 - 1 Karadağ

Sırbistan 2 - 1 Karadağ

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Teknik direktör Metin Türel hayatını kaybetti

Teknik direktör Metin Türel hayatını kaybetti

Rüştü Reçber: Kariyerim boyunca Galatasaray'dan iki kez teklif aldım

Rüştü Reçber: Kariyerim boyunca Galatasaray'dan iki kez teklif aldım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.