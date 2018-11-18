İngiltere 2 - 1 Hırvatistan

Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini Andrej Kramaric açtı. Kramaric, 57. dakikada kaydettiği golle Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 78. dakikada Jesse Lingard ile skoru eşitleyen İngiltere, 85. dakikada Harry Kane ile 2-1 öne geçti.
Kalan bölümde gol sesi çıkmazken, İngiltere sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Hırvatistan, B Ligi'nin yolunu tuttu.
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida karşılaşmaya Hırvatistan formasıyla ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
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